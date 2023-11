He aha te ture Sundown i Walmart?

He aha te Ture o te Sundown i Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua whakatinanahia he kaupapa here motuhake e kiia nei ko te Sundown Rule. Ko te tikanga o tenei ture ko nga mea katoa e toe ana i runga i nga whata i muri i te wa kati o te toa me tango tonu, ka whakahoki ki tona waahi tika. Ko te Ture Sundown tetahi waahanga nui o te whakapumautanga a Walmart ki te whakarato wheako hokohoko pai mo ana kaihoko.

He pehea te mahi a te Ture Sundown?

I te mutunga o ia ra pakihi, ka tirotirohia e nga hoa o Walmart nga huarahi ki te whakarite kei te noho nga taonga katoa ki o raatau waahi kua tohua. Mena ka kitea e ratou etahi hua karekau e matakihia, ka whakahoki wawe ratou ki o ratou waahi tika. Ka awhina tenei mahi ki te pupuri i te taiao hokohoko kua whakaritea, kore-te-waa, kia ngawari te rapu a nga kaihoko i nga taonga e hiahiatia ana e ratou.

He aha te take i whakamanahia ai e Walmart te Ture Sundown?

Ka aro nui a Walmart ki te pai me te waatea o nga kaihoko. Ma te whakatinana i te Ture Sundown, ka whakarite te kamupene ka kitea e nga kaihoko nga hua e rapuhia ana e ratou. Ka awhina ano tenei kaupapa here ki a Walmart ki te pupuri i tetahi toa ma me te pai te whakarite, te whakarei ake i te wheako hokohoko katoa.

Ka aha ki nga taonga ka waiho i runga i nga whata i muri i te wa kati?

Ina kitea he taonga i muri i te wa kati o te toa, ka tangohia tonutia mai i nga whata ka whakahokia ki tona waahi tika. Mena kaore e taea te tautuhi ngawari te taonga, no roto ranei i te waahanga pirau, ka makahia hei pupuri i te kounga o te hua me nga paerewa haumaru.

Ka pa te Ture Sundown ki nga toa Walmart katoa?

Ae, ko te Ture Sundown he kaupapa here mo nga kamupene katoa e pa ana ki nga toa katoa o Walmart, ahakoa te waahi me te rahi. Ahakoa he maakete iti tata, he pokapu nui ranei, ma nga hoa mahi te kawenga ki te whakarite kia whakahokia nga taonga katoa ki o raatau waahi i tohua i mua i te wa kati.

Opaniraa

Ko te Ture Sundown i Walmart tetahi waahanga nui o te pono o te kamupene ki te pai o nga kaihoko me te pupuri i te taiao hokohoko pai. Ma te whakahoki wawe i nga taonga ki o raatau waahi tika, ka whakarite a Walmart ka ngawari te rapu a nga kaihoko i nga hua e hiahiatia ana e ratou. Ko tenei kaupapa here he tohu mo te kaha o Walmart ki te whakarato i te wheako hokohoko pai mo ana kaihoko.