He aha te pepeha a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, e mohiotia ana mo ana pepeha hopu e pa ana ki nga kaihoko huri noa i te ao. Ko te pepeha he kupu poto e maumaharatia ana e whakamahia ana i roto i nga panui ki te whakaputa i te mauri o tetahi waitohu, kamupene ranei. He maha nga pepeha a Walmart i roto i nga tau, e whakaatu ana ia tangata i tana pono ki te whakarato hua kounga me nga utu iti ki ana kaihoko.

Ko tetahi o nga pepeha rongonui a Walmart ko “Tiaki Moni. Kia ora ake.” Ko tenei kupu kaha e whakakoi ana i te kaupapa a te kamupene ki te tuku hua utu nui hei whakapai ake i te oranga o ana kaihoko. Ma te whakanui i te kaha ki te penapena moni, e whai ana a Walmart ki te kukume i nga kaihoko mohio ki te putea e hiahia ana ki te toro atu i a raatau taara.

Ko te pepeha "Tiaki Moni. Kia ora ake.” e whakaatu ana i te kaha o Walmart ki te whakarato uara ki ana kaihoko. E whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te tuku utu whakataetae me te whānuitanga o nga hua, me te whakarite ka kitea e nga kaihoko nga mea katoa e hiahiatia ana e ratou i raro i te tuanui kotahi.

FAQ:

Q: Nonahea te pepeha a Walmart “Tiaki Moni. Kia ora ake.” whakaurua?

A: I whakaurua e Walmart tenei pepeha i te tau 2007 hei wahanga o te kaupapa whakahou waitohu ki te whakanui i tana pono ki nga utu iti me te pai o nga kaihoko.

P: Kua whai pepeha ano a Walmart?

A: Ae, he maha nga pepeha a Walmart puta noa i tona hitori. Ko etahi o ana pepeha o mua ko "Nga Utu Iti I Nga wa katoa" me te "He maha atu nga huarahi hei Tiaki."

Q: He pehea te kaha o Walmart ki te whakatutuki i tana pepeha?

A: Ka tutuki a Walmart i tana whainga ki te penapena moni a nga kaihoko me te awhina i a raatau ki te noho pai ake ma te whakamahi i tana mana hoko nui ki te whiriwhiringa utu iti me nga kaiwhakarato. I tua atu, ka rapu tonu te kamupene i nga huarahi hei whakapai ake i te pai o te whakahaere me te tuku moni penapena ki nga kaihoko.

P: Ka pa te pepeha a Walmart ki te ao katoa?

A: Ae, ko te pepeha a Walmart "Tiaki Moni. Kia ora ake.” e pa ana ki te ao, i te mea e mahi ana te kamupene ki nga whenua maha. Heoi ano, ka rereke pea te whakamaoritanga, te whakarereketanga ranei o te pepeha i runga i te rohe me te ahurea.

Hei whakamutunga, ko te pepeha a Walmart “Tiaki Moni. Kia ora ake.” ka whakaemi i te pono o te kamupene ki te whakarato hua utu nui me te whakapai ake i te oranga o ana kaihoko. I runga i tana aro nui ki te uara me nga utu whakataetae, ka noho tonu a Walmart hei whiringa rongonui mo nga kaihoko mohio putea puta noa i te ao.