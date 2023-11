By

He aha te wero nui e pa ana ki a Walmart?

Ko Walmart, te toa hokohoko kua noho hei ingoa whare puta noa i te ao, he maha nga wero kei roto i te ahuatanga o te ao pakihi e huri haere tonu ana. Heoi ano, ko tetahi wero ka puta ko te aukati nui rawa atu me hinga e te kamupene: he whakataetae kaha mai i nga toa e-tauhokohoko penei i a Amazon.

Te pikinga o te E-tauhokohoko

I nga tau tata nei, kua kite te ahumahi hokohoko i te huringa nui ki te hokohoko ipurangi. Kei te huri haere nga kaihoko ki te waatea o nga papaaho-e-tauhokohoko, ka taea e ratou te hoko mai i te whakamarie o o raatau kaainga me te tuku hua ki o raatau kuaha. Ko tenei nekehanga he riri nui ki nga kaihokohoko pereki-me-mortar tuku iho penei i a Walmart.

Te whakataetae me Amazon

Ko Amazon, te kaihautu kore tautohetohe i roto i te ahumahi e-hokohoko, kua puta hei whakataetae nui rawa atu mo Walmart. Na tana kowhiringa hua nui, utu whakataetae, me te punaha tuku pai, kua mau a Amazon i tetahi waahanga nui o te maakete. Kei te tohe a Walmart ki te pupuri i te mana rangatira o Amazon, engari kua uaua ki te whakataurite ki te ekenga o te Rapa ipurangi me te pono o nga kaihoko.

Te Whakautu a Walmart

Hei whakaeke i te wero a Amazon, he nui te haumi a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko. Kua piki ake te kamupene ki te ipurangi, kua whakawhānui ake i ana tuku hua, me te whakapai ake i ana ratonga tuku. Kua riro ano i a Walmart etahi toa ipurangi hei whakapakari ake i tana tuunga ki te maakete e-tauhokohoko. Ahakoa enei mahi, he huarahi roa tonu a Walmart ki te whai i te mana o Amazon.

FAQ

Q: He aha te e-hokohoko?

A: E-tauhokohoko e pa ana ki te hoko me te hoko taonga me nga ratonga i runga ipurangi.

Q: Ko wai a Amazon?

A: Ko Amazon he kamupene hangarau maha me te maakete ipurangi nui rawa atu o te ao.

P: He pehea te whakautu a Walmart ki te wero?

A: Kei te haumi a Walmart i roto i ona kaha e-tauhokohoko, te whakawhānui ake i tana noho ipurangi, me te hoko i nga kaihokohoko ipurangi ki te whakataetae ki a Amazon.

Hei mutunga, ko te wero nui e pa ana ki a Walmart ko te whakataetae kaha mai i te toa e-tauhokohoko a Amazon. I te mea e huri haere ana nga kaihoko ki te hokohoko tuihono, me kaha tonu a Walmart ki te whakahou me te whakangao i roto i ana mahi-e-tauhokohoko kia noho whai take ki roto i te huringa tere o te whenua hokohoko.