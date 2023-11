He aha nga tohu o te huaketo COVID hou?

He aha nga tohu o te Virus COVID Hou?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate mate COVID-19 e haere tonu ana, kua puta he momo hou o te huaketo, na te awangawanga i waenga i nga tohunga hauora me te iwi whanui. Ko tenei momo hou, e kiia nei ko te "virus COVID hou," kua puta nga patai mo ona tohu me ona tohu. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou nga tohu o te huaketo COVID hou me te whakahoki whakautu ki etahi patai ka paatai.

Nga tohu o te huaketo COVID hou:

Ko nga tohu o te huaketo COVID hou he rite ki nga tohu o te riaka taketake. Ko nga tohu noa ko te kirika, te mare, me te uaua ki te manawa. Heoi, kua puta nga korero mo etahi rereke rereke me te momo hou. Kei roto i enei rereketanga te kaha ake o te ngaro o te reka me te hongi, me te tere ake o nga tohu. Hei taapiri, ko nga tangata kua pangia e te huaketo COVID hou ka pa atu pea ki te mate kino atu ki te riaka taketake.

Nga Uiraa Ui:

P: He aha te rereke o te huaketo?

A: Ko te rereke o te huaketo e tohu ana ki tetahi riaka kua puta nga huringa ira, ka puta he rerekee mai i te huaketo taketake. Ko enei huringa ka pa ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te tuku, te taumahatanga, me te urupare ki nga maimoatanga me nga kano kano.

P: He pehea te kitenga o te huaketo COVID hou?

A: Ka kitea te huaketo COVID hou na roto i nga tikanga whakamatautau COVID-19, penei i nga whakamatautau PCR me nga whakamatautau antigen tere. Ko enei whakamatautau ka tarai i tetahi tauira i tangohia mai i te punaha manawa ki te tautuhi i te aroaro o te huaketo.

P: Kei te whai hua nga kano kano o naianei ki te huaketo COVID hou?

A: I te wa e haere tonu ana nga rangahau, ko nga raraunga tuatahi e kii ana ko nga kano kano o mua ka whakarato i etahi taumata whakamarumaru ki te huaketo COVID hou. Heoi, me rangahau ano kia tino mohio ki te whaihua o nga kano kano ki tenei momo rereke.

P: Me pehea e taea ai e au te tiaki i ahau mai i te huaketo COVID hou?

A: Ko te huarahi pai ki te tiaki i a koe mai i te huaketo COVID hou ko te whai i nga tikanga aukati. Ko etahi o enei ko te mau kanohi kanohi, te mahi akuaku ringa pai, te pupuri i te tawhiti tinana mai i etahi atu, me te kano kano kano ina e tika ana.

Hei mutunga, he rite nga tohu o te huaketo COVID hou ki te riaka taketake, engari he rereke nga rereke. He mea nui ki te noho mohio mo nga korero hou mai i nga mana hauora me te whai i nga aratohu kua tohua hei tiaki i a tatou ano me etahi atu mai i tenei huaketo tipu.