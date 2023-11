He aha te kamupene whai rawa i te US?

I roto i te whenua whakataetae o te United States, he maha nga umanga kaporeihana e rangatira ana i nga momo umanga. Heoi, ka tae mai ki te whakatau i te kamupene whai rawa i te US, kotahi te ingoa kei runga ake i era atu: Apple Inc.

Na te nui o te maakete i runga i te $2 trillion, kua pumau a Apple i tana tuunga hei kamupene whai rawa o te motu. I hangaia i te 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, me Ronald Wayne, kua huri a Apple i te ahumahi hangarau me ana hua me ana ratonga auaha.

Ko te angitu o Apple ka taea te kii ki tana momo hua rongonui, tae atu ki te iPhone, iPad, Mac, me Apple Watch. Ko enei taputapu ehara i te mea ka mau i nga ngakau o nga kaihoko puta noa i te ao, engari kua puta he moni nui mo te kamupene. I tua atu, ko te rauwiringa kaiao o nga ratonga a Apple, penei i a Apple Music, iCloud, me te Toa App, ka whai waahi atu ki te oranga o te putea.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu o naianei ki te maha o nga hea e toe ana.

Q: He pehea te whakataurite a Apple ki etahi atu kamupene?

A: He nui ake te nui o te maakete a Apple i era atu tangata roroa hangarau penei i a Microsoft, Amazon, me Alphabet (te kamupene matua a Google). Heoi, he mea nui kia kite koe ka rerekee pea te whakapaipai o te maakete i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga utu kararehe me nga ahuatanga o te maakete.

Q: Kei te whakamaoritia nga taonga a Apple ki te whai hua?

A: Ae, ehara ko Apple anake te kamupene whai rawa i te US engari ko tetahi o nga tino whai hua. Ka kitea te angitu o te putea i roto i ana whiwhinga a-tau me ana moni whiwhinga moni, e tipu haere tonu ana ia tau.

Hei mutunga, kei a Apple Inc. te taitara o te kamupene whai rawa rawa atu i te US, na ona hua pakaru whenua, te turanga kaihoko pono, me te rauwiringa kaiao o nga ratonga. I te wa e tipu haere tonu ana te hangarau, ka tino miharo te kite me pehea te pupuri a Apple i tana tuunga me te urutau ki nga wero kei te heke mai i roto i nga ahuatanga pakihi e huri haere tonu ana.