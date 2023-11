He aha te kamupene whai rawa i te United States?

I roto i te whakataetae whakataetae o te ao pakihi o Amerika, kotahi ano te kamupene e tu ana hei tangata whai rawa o ratou katoa. Na te nui o ana rauemi me te whai waahi ki te ao, kua waiho hei tohu mo te angitu me te mana rangatira i roto i te ao umanga. Ko taua kamupene ko Apple Inc.

Apple Inc.: He Rapa Hangarau

Ko Apple Inc., na Steve Jobs, Steve Wozniak, me Ronald Wayne i whakatu i te tau 1976, kua tipu mai i te timatanga iti ki te roopu hangarau maha. Ko te tari matua i Cupertino, California, kua huri a Apple i te ahumahi hikohiko kaihoko me ana hua hou, tae atu ki te iPhone, iPad, Mac, me Apple Watch.

Te Putea Putea o Apple

Na te nui o te maakete e neke ake i te $2 trillion, ka noho tonu a Apple hei kamupene whai rawa rawa atu i te United States. Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene, he tohu matua mo te kaha me te uara o te kamupene.

Ko te angitu o Apple ka taea te kii i tona kaha ki te whakaputa i nga hua pakaru whenua e hopu ana i nga whakaaro o nga kaihoko puta noa i te ao. Ko te turanga kaihoko pono o te kamupene me te tohu tohu kaha kua eke ki runga ake o te arawhata umanga.

FAQ:

Q: He pehea te whakataurite o nga rawa a Apple ki etahi atu kamupene?

A: He nui ake te nui o te maakete a Apple i era atu o nga roroa hangarau penei i a Microsoft, Amazon, me Alphabet (te kamupene matua o Google). Heoi, he mea nui kia kite koe ka rerekee pea te whakapaipai o te maakete i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga utu kararehe me nga ahuatanga o te maakete.

Q: Kei te huri nga taonga a Apple ki te whai hua?

A: Ae, ehara ko Apple anake te kamupene whai rawa i te United States engari ko tetahi o nga tino whai hua. Ko te kamupene e whakaatu ana i nga hua putea kaha, me te nui o nga moni whiwhi me nga moni whiwhinga moni.

P: He pehea te paanga o nga rawa a Apple ki te ohanga?

A: Ko te angitu o Apple he tino paanga ki te ohanga o Amerika. Ko te kamupene e mahi ana i nga mano tini tangata i runga i tana mekameka tuku. I tua atu, ko nga mahi rangahau me nga mahi whakawhanaketanga a Apple e whai waahi ana ki te ahu whakamua hangarau me nga mahi hou i roto i nga momo waahanga.

Hei whakamutunga, ko Apple Inc. te rangatira nui hei kamupene whai rawa i te United States. Ko te kaha o te putea, me tona kaha ki te whakahou me te hopu i nga kaihoko, kua pakari tona turanga ki te tihi o te arawhata umanga. I te mea kei te haere tonu a Apple ki te pana i nga rohe me te hanga i te heke mai o te hangarau, ko ona rawa me ona awe ka kore e rite.