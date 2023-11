He aha te ingoa o te huaketo hou?

I roto i nga marama tata nei, he huaketo hou kua kapohia te aro o te ao, ka nui te awangawanga me te akiaki i nga mahi o te ao ki te pupuri i te horapa. Ko tenei huaketo hou, ko te ingoa mana ko SARS-CoV-2, te kawenga mo te mate e kiia nei ko COVID-19. Ko te pakarutanga o tenei huaketo i kitea tuatahi ki Wuhan, Haina i te Hakihea 2019, a, mai i tera wa kua noho hei mate mate o te ao.

He aha te SARS-CoV-2?

Ko te SARS-CoV-2 no te whanau o nga huaketo e kiia nei ko te coronaviruses, e mohiotia ana ka pa te mate manawa ki te tangata. Ko te ingoa "coronavirus" i ahu mai i nga koikoi rite te karauna ka puta mai i te mata o te huaketo ka tirohia i raro i te karu. Ko tenei riipene, ko te SARS-CoV-2, he hononga tata ki te huaketo te kawenga mo te pakarutanga o te Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) i te tau 2002-2003.

He aha te COVID-19?

Ko COVID-19 te mate na te huaketo SARS-CoV-2. Ko te acronym e tu ana mo te "mate coronavirus 2019," e tohu ana i te tau i kitea tuatahitia ai. Ko tenei mate ka tino pa ki te punaha manawa, ka puta mai i nga tohu ngawari, penei i te kirikaa me te mare, tae noa ki te mamae o te manawa me te ngoikore o te okana. He tino morearea mo nga pakeke pakeke me nga tangata whai mate hauora.

FAQ:

P: He pehea te horapa o te huaketo?

A: Ka horapa tuatahi te huaketo ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei. Ka taea hoki te horapa ma te pa ki nga papa, ki nga taonga ranei kua pangia e te huaketo me te pa ki te kanohi.

P: He aha nga tohu o COVID-19?

A: Ko nga tohu noa ko te kirikaa, te maremare, te poto o te manawa, te ngenge, te mamae o te tinana, te korokoro, me te ngaro o te reka me te hongi. Heoi ano, karekau pea etahi o nga tangata ka pa ki nga tohu ngawari.

Q: Me pehea e taea ai e ahau te tiaki i ahau?

A: He mea nui ki te mahi i te akuaku pai, penei i te horoi-a-ringa, te mau i te kanohi kanohi i te iwi whanui, te pupuri i te tawhiti mai i etahi atu, me te karo i nga huihuinga nui. Ko te whai i nga aratohu me nga tohutohu a nga mana hauora he mea nui.

P: He kano kano?

A: Ae, he maha nga kano kano kua hangaia, kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere ki te patu i te COVID-19. Kei te whakahaerehia nga kaupapa kano kano kano ki te ao katoa hei awhina i te horapa o te mate.

Hei mutunga, ko te huaketo hou, ko te SARS-CoV-2, te kawenga mo te mate e kiia nei ko COVID-19. He mea nui ki te noho mohio mo nga whanaketanga hou, whai i nga aratohu e taunaki ana, me te whakarite i te hauora whaiaro me te hauora o te iwi ki te whakaiti i te paanga o tenei mate o te ao.