He aha te ahua hou o COVID i te tau 2023?

I roto i te pakanga e tipu haere tonu ana ki te mate urutaru COVID-19, kua kitea e nga kaiputaiao me nga tohunga hauora he riaka hou o te huaketo i te tau 2023. Na tenei whanaketanga i puta nga awangawanga me nga patai mo tona paanga ki te hauora o te iwi me te whai huatanga o nga kano kano. Kia rukuhia nga korero mo tenei momo rerekee me te whakatika i etahi patai e patai pinepine ana.

He aha te riaka?

Ko te riaka e tohu ana ki tetahi momo ira o te huaketo. I roto i te take o COVID-19, kua puta ake nga momo riaka mai i te pakarutanga tuatahi i te tau 2019. He iti noa nga rereketanga o enei riipene ira, tera pea ka pa ki te tuku, te pakeke, me te urupare ki nga maimoatanga me nga kano kano.

He aha ta tatou e mohio ana mo te riipene hou?

Ko te riaka hou o COVID-19, e kiia nei ko B.1.1.529, i kitea tuatahi ki [tauwāhi]. Ko nga rangahau tuatahi e kii ana he maha nga huringa i roto i te pūmua spike, koinei te whaainga o te nuinga o nga kano kano COVID-19. Na tenei i puta nga awangawanga mo te kaha o te whakahekenga o te kano kano ki tenei momo rereke.

He kaha ake te tuku, he kino ranei te riipene hou?

Ko nga raraunga tuatahi e tohu ana ko te momo rereke B.1.1.529 te kaha ki te tino whakawhiti. Heoi ano, me rangahau ano hei whakatau i te tere o te tuku me te taumahatanga ki te whakataurite ki nga taumahatanga o mua. Kei te aro turuki nga mana hauora i te ahuatanga me te whakahaere rangahau hei aromatawai i te paanga o tenei momo rereke ki te hauora o te iwi.

Kei te whai hua nga kano kano o naianei ki te riaka hou?

Kei te tirotirohia e nga kaiputaiao me nga kaihanga kano kano i tenei wa te whai huatanga o nga kano kano o mua ki te momo B.1.1.529. Ko nga rangahau taiwhanga tuatahi e kii ana ka heke te kaha o te kano kano na runga i nga rerekee o te pūmua. Engari, he mea nui kia mohio kei te whakarato tonu nga kano kano he whakamarumaru nui mai i nga mate kino, te whakaurunga ki te hohipera, me te mate, ahakoa ka iti haere te whai huatanga ki tenei riaka hou.

He aha nga tikanga e mahia ana hei whakahaere i te horapa o te riaka hou?

Ko nga mana hauora huri noa i te ao kei te whakatinana i nga momo tikanga hei whakahaere i te horapa o te riu hou. Kei roto i enei ko te nui ake o te tirotiro me te raupapa ira tangata kia kitea nga keehi, te whakamatautau me te ngana ki te tirotiro whakapā, me te whakawhanaketanga pea o nga kano kano kua whakahoutia, i nga puhanga booster ranei e aro ana ki tenei momo rereke. Hei taapiri, ko te whai i nga tikanga hauora a te iwi penei i te kakahu kanohi kanohi, te akuaku ringa, me nga haerenga hapori he mea tino nui ki te aukati i te tuku o nga mate COVID-19 katoa.

Hei whakamutunga, ko te putanga mai o te riaka B.1.1.529 hou o COVID-19 i te tau 2023 i puta nga awangawanga mo tona tukunga me te paanga pea ki te whai huatanga o te kano kano. Ko nga mahi rangahau me te tirotiro haere tonu he mea nui ki te mohio me te whakaiti i nga raru e pa ana ki tenei momo rereke. He mea nui kia noho mohio nga tangata takitahi, whai i nga aratohu hauora a te iwi, me te kano kano hei tiaki i a ratou ano me o raatau hapori.