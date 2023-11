He aha te ingoa hou mo Lowes?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, ko te kaihokohoko whakapaipai whare rongonui, ko Lowes, kua whakapuaki i tetahi kaupapa rebranding kei roto he ingoa hou. Ko te kamupene, e mohiotia ana mo te maha o nga momo hua me te ratonga kaihoko motuhake, kua whakatau ki te awhi i te tuakiri hou kia pai ake ai te whakaata i tana rautaki pakihi e whanake ana me tana pono ki te mahi auaha. Whai muri i te ata whakaaro me te rangahau nui o te maakete, kua whakatauhia e Lowes tana ingoa hou: "HomeWorks."

Ko te whakatau ki te whakaingoa ano hei HomeWorks i te mea e whai ana a Lowes ki te tuu i a ia ano he toa whakapaipai whare tuku iho. Kei te hiahia te kamupene ki te whakawhānui ake i ana tuku me te whakarato ki nga kaihoko he otinga matawhānui mo o raatau hiahia katoa e pa ana ki te kainga. Ko te ingoa hou e whakaatu ana i tenei aronga whanui, e whakanui ana i te whakaaro ki te hanga i tetahi taiao noho pai mai i nga momo hua me nga ratonga.

FAQ:

He aha i whakatau ai a Lowes ki te whakarereke i tona ingoa?

I mohio a Lowes i te hiahia ki te urutau ki te whakarereke i nga hiahia a nga kaihoko me te tipu o te whenua hokohoko. Ko te whakatau ki te whakaingoa ano hei HomeWorks he wahanga o te rautaki a te kamupene ki te whakawhānui ake i ana tuku me te whakarato ki nga kaihoko te huarahi tino katoa ki te whakapai ake i te kaainga.

Ka rereke nga hua me nga ratonga e tukuna ana e HomeWorks ki Lowes?

Ahakoa kei te huri ke te ingoa, ka tuku tonu a HomeWorks i te whānuitanga o nga momo hua me nga ratonga i tumanakohia e nga kaihoko mai i a Lowes. Ko te rebranding e aro nui ana ki te whakarei ake i te wheako o nga kaihoko me te tuunga i te kamupene mo te tipu a meake nei.

Ahea te whakawhitinga ki te ingoa hou ka tu?

Kua puta te korero a Lowes ko te whakawhiti ki te ingoa HomeWorks he mahi ngawari. Kei te whakamahere te kamupene ki te whakaputa i nga tohu hou puta noa i ana toa, paetukutuku, me nga taonga hokohoko i nga marama e haere ake nei. Ka taea e nga kaihoko te kite i te ingoa hou me te waitohu i roto i o raatau toa HomeWorks o mua tata nei.

He aha te tikanga mo nga kaihoko o Lowes?

Ka taea e nga kaihoko o Lowes o naianei te tino mohio kaore te tohu hou e pa ki o raatau wheako hokohoko. Ka whakarato tonu a HomeWorks i nga hua o te kounga teitei, ratonga kaihoko motuhake, me nga utu whakataetae kua tae mai nga kaihoko ki te whakawhirinaki.

Hei whakamutunga, ko te whakatau a Lowes ki te whakaingoa ano hei HomeWorks he wahanga hou whakahihiri mo te kamupene. Ma te aro hou ki te hanga i tetahi taiao noho pai, ka whai a HomeWorks ki te tuku ki nga kaihoko he otinga matawhānui mo o ratou hiahia katoa e pa ana ki te kainga. I te wa e haere ana te whakawhiti, ka taea e nga kaihoko te tumanako kia rite ano te ratonga me te kounga kua tae mai ki te hono atu ki a Lowes, inaianei kei raro i te ingoa hou.