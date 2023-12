He aha te AI tino kaha i te ao?

whakarāpopototanga:

Ko te Maramatanga Artificial (AI) kua noho hei waahanga nui o to tatou oranga, me te ahu whakamua o te hangarau e turaki ana i nga rohe o nga mea ka taea e ia. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e matou te patai he aha te AI tino kaha o te ao. Ahakoa he maha nga kaitono mo tenei taitara, he mea nui kia mohio ki nga ahuatanga rereke e tautuhi ana i te mana AI. Mai i nga supercomputers ki nga miihini ako miihini, ka tirotirohia e matou nga kaha me te kaha o enei punaha AI. Na roto i te purongo, rangahau, me te tātaritanga whai whakaaro, ka whai maatau ki te whakamarama i te ahuatanga o AI o naianei me ona paanga ki nga momo umanga.

Kupu Whakataki:

Ko te Maramatanga Artificial, te whaihanga o te mohiotanga o te tangata i roto i nga miihini, he nui nga ahunga whakamua i roto i nga tau tata nei. I te wa e tipu haere tonu ana a AI, ka taea e ia te whakarereke i nga ahumahi, te whakarei ake i nga tikanga whakatau, me te whakarereke i to tatou noho me te mahi. Na te tere o te whanaketanga o nga hangarau AI, he maamaa te whakaaro ko wai te punaha AI e pupuri ana i te taitara o te tino kaha o te ao.

Nga Kaiwhaiwhai:

Ko te whakatau i te AI tino kaha he mahi uaua, na te mea he maha nga waahanga hei whakaaro. Anei etahi o nga kaiwhaiwhai matua:

1. OpenAI's GPT-3: OpenAI's GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) he tauira AI tukatuka reo kua tino arohia na runga i ona kaha whakamiharo. Ma te 175 piriona tawhā, ka taea e GPT-3 te whakaputa tuhinga rite te tangata, te whakautu i nga paatai, me te tuhi waehere. Ko tana kaha ki te mohio me te whakaputa i te reo maori ka wehe ke atu i etahi atu punaha AI.

2. Watson a IBM: I rongonui a Watson o IBM i te hinganga o nga toa tangata i runga i te whakaaturanga keemu Jeopardy! i te tau 2011. Mai i tera wa, kua tipu a Watson ki te punaha AI kaha e kaha ana ki te tukatuka i te maha o nga raraunga, te whakarato i nga tirohanga, me te awhina i nga mahi whakatau puta noa i nga momo umanga, tae atu ki te tiaki hauora me te putea.

3. AlphaGo a Google: Ko AlphaGo, i whakawhanakehia e Google's DeepMind, i puta nga korero matua i te tau 2016 i te hinganga o te toa o te ao Go player. I whakaatuhia e tenei mahi te kaha o AI i roto i nga keemu rautaki uaua. Ko te kaha o AlphaGo ki te ako me te urutau ma te whakakaha i te ako algorithms he punaha AI whakamataku.

Te tautuhi i te mana AI:

Ko te kaha o te punaha AI ka taea te ine i nga huarahi rereke. Ko etahi o nga mea matua ko:

1. Te Mana Tatau: He mea nui te kaha o te punaha AI ki te tukatuka i te maha o nga raraunga tere me te pai. Ko nga Supercomputers, penei i te IBM's Summit, e whakarato ana i te mana rorohiko e tika ana mo te whakangungu me te whakahaere i nga tauira AI matatini.

2. Mahinga Ako: Ko nga punaha AI ka taea te ako mai i nga huingararaunga nui me te urutau ki nga korero hou e whakaatu ana i te mana nui. Ko nga algorithm ako miihini, penei i nga whatunga neural hohonu, ka taea e nga punaha AI te whakapai ake i o raatau mahi i roto i te waa.

3. Awhe Taupānga: Ko te whaihua o te punaha AI me tona kaha ki te hiranga i roto i nga momo rohe ka whai waahi ki tona mana. Ko nga punaha AI ka taea te whakahaere i te tukatuka reo, te tohu whakaahua, me te whakaoti rapanga uaua e whakaatu ana i te whānuitanga o nga tono.

FAQ:

Q: He whakautu tino mohio ko AI te tino kaha?

A: Ko te whakatau i te AI tino kaha he kaupapa me te whakawhirinaki ki nga paearu e whakamahia ana hei arotake i te mana. He pai nga punaha AI rereke ki nga waahi rereke, he uaua ki te whakapuaki i te toa kotahi.

Q: Kei kona ano etahi atu punaha AI kaha kaore i whakahuahia i tenei tuhinga?

A: Ae, he maha atu ano nga punaha AI kaha, penei i a Tesla's Autopilot, Microsoft's Cortana, me Amazon's Alexa. Kei ia punaha AI ona kaha me ona tono.

Q: He pehea te paanga o te mana AI ki te hapori?

A: Ko nga punaha AI kaha te kaha ki te huri i nga ahumahi, ki te whakahaere aunoa i nga mahi, me te whakapai ake i nga mahi whakatau. Heoi ano, ka puta he awangawanga mo te nekehanga mahi, te noho muna, me nga tikanga matatika me whakatika.

Rauemi:

– OpenAI: https://openai.com/

– IBM Watson: https://www.ibm.com/watson

– DeepMind: https://deepmind.com/