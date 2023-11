He aha te uara ota iti mo te tuku kore utu i Walmart?

Ko Walmart, tetahi o nga umanga hokohoko nui rawa atu o te ao, e tuku ana i tetahi wheako hokohoko tuihono pai mo ana kaihoko. Na te pikinga o te rongonui o te hokohoko tuihono, he maha nga tangata e pakiki ana mo te uara ota iti e tika ana kia uru ki te tuku kore utu i Walmart. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou tenei kaupapa me te whakautu ki etahi patai ka paatai.

Uara Ota iti mo te Tukunga Kore:

No tata nei a Walmart i whakarereke i tana kaupapa here tuku, me te whai kia pai ake te ngawari me te waatea ki ana kaihoko. Inaianei, ko te uara ota iti e hiahiatia ana mo te tuku kore utu ki Walmart he $35. Ko te tikanga mena ka nui ake to hokonga ipurangi ki te $35, kare koe e utu i etahi atu utu mo te tuku.

Ko tenei paepae hou he tino whakapai ake mo nga kaihoko kua tutuki i mua i te uara ota iti teitei ake kia tika ai mo te tuku kore utu. Ma te whakaheke i te whakaritenga ki te $35, kua whakaawari ake a Walmart mo nga tangata takitahi ki te pai ki te tuku i a raatau hoko ki o raatau kuaha kaore he utu taapiri.

Nga Uiraa Ui:

1. Ka taea e au te whakakotahi i nga mea maha kia eke ki te uara ota iti $35?

Ae, ka taea e koe te whakakotahi i nga mea maha kia tutuki ai te uara ota iti mo te $35. I te mea ka nui ake te uara katoa o to kaata hokohoko ipurangi ki te $35, ka tika koe mo te tuku kore utu.

2. Ka pa te uara ota iti ki nga hua katoa?

Ko te uara ota iti ka pa ki te nuinga o nga hua e waatea ana mo te hoko tuihono i Walmart. Heoi ano, tera pea etahi o nga mea rereke, penei i nga taonga nui, taumaha ranei e hiahia ana ki te whakahaere motuhake me nga whakaritenga tuku. I roto i enei ahuatanga, ka uru pea nga utu taapiri.

3. He rite tonu te uara ota iti mo nga whiringa tuku katoa?

Ae, ko te uara ota iti mo te $35 e pa ana ki nga whiringa tuku katoa e tukuna ana e Walmart, tae atu ki te tuku paerewa me te tuku tere. Ahakoa te tere o te tuku i whiriwhiria e koe, mena ka tutuki to ota ki nga whakaritenga iti rawa, kaore koe e utu i nga utu tuku.

Hei mutunga, kua whakatauhia e Walmart te uara ota iti mo te tuku kore utu ki te $35, ka taea e nga kaihoko te pai ki te hokohoko tuihono me te kore he utu tuku. Ko tenei huringa i roto i nga kaupapa here e whakaatu ana i te pono o Walmart ki te whakarato i te wheako hokohoko ngawari me te utu mo ana kaihoko ipurangi. Na, i muri mai ka hoko koe i Walmart, kia maumahara ka taea e koe te tango utu kore utu ma te whakatutuki i te uara ota iti $35.