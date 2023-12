whakarāpopototanga:

I roto i te ao o te whakawhitiwhiti korero ipurangi, ko te tohu "<3" kua tino rongonuihia, e whakamahia ana i te nuinga o te waa. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te tirotiro i te tikanga me te hiranga o muri o tenei tohu, me te ruku i te takenga mai, te whakamahinga, me te whakamaoritanga. Ma te tirotiro i ona tikanga. te horopaki me te kukuwhatanga o tona tikanga, ka hohonu ake te maarama ki te ahuatanga "<3" hei taputapu kaha mo te kawe kare-a-roto i te ao mamati.

He aha te tikanga o “<3"?

Ko te tohu “<3" e mohiotia ana he tohu ngakau. Ka whakamahia nuitia i roto i nga korerorero ipurangi, i nga papaaho paapori, me nga karere kuputuhi hei whakaatu i te aroha, i te aroha, i te whakaaro pai ki tetahi tangata, ki tetahi mea ranei. i rongonuihia na te ngawari me te whanuitanga o te ao, te whakawhiti i nga arai reo me nga rereketanga ahurea.

Taketake me te Putanga:

Ko te takenga mai o "<3" hei tohu mo te ngakau ka taea te hoki mai ki te mutunga o te rautau 20. E whakaponohia ana i puta mai i te ahua toi ASCII, i whakamahia e nga tangata takitahi nga momo huinga o nga kiripuaki hei hanga whakaaturanga ataata. Ko te "< Ko te tohu 3" he ahua ngawari o te ahua o te ngakau, he maamaa ake te tuhi me te mohio.

I te tipu haere o te whakawhitiwhiti korero ipurangi, ka toro atu te whakamahinga o "<3" ki tua atu o te toi ASCII, ka noho hei whakaaturanga mokowhiti. Ka tere te whai waahi ki roto i nga ruma korerorero, nga karere tere, me nga papaaho paapori moata. I piki ake te rongonui o te tohu na te mea he huarahi poto me te titiro ki te kawe i nga kare-a-roto, ina koa i nga waahi ka ngaro nga kupu anake.

Whakamaori me te Whakamahinga:

Ahakoa ko te "<3" e hono ana ki te aroha me te aroha, ka rereke te whakamaoritanga i runga i te horopaki me te whanaungatanga i waenga i nga tangata takitahi. Ko te whai kiko o te tohu ka taea te whakamahi i roto i nga ahuatanga maha, mai i te whakapuaki i te aroha mo te hoa ki te whakaatu maioha mo te tautoko a te hoa.

Me mahara ano ko te tikanga o "<3" ka awehia e etahi atu waahanga o te korerorero, penei i te oro, te horopaki, me nga kupu taapiri, emojis ranei. No reira, he mea nui kia whai whakaaro koe ki enei mea i te wa e whakamaori ana i te koronga kei muri i te tohu.

FAQ:

Q: Ka taea te whakamahi i te "<3" ki te tawai, ki te tawai ranei?

A: Ae, i roto i etahi horopaki, ka taea te whakamahi i te "<3" ki te tawai, ki te whakahiato ranei ki te kawe i te rereke o tona tikanga tuku iho. Heoi, he iti noa iho tenei whakamahinga, he maha nga wa e whakawhirinaki ana ki etahi atu tohu hei tohu i te reo e hiahiatia ana.

Q: He rereke nga tikanga o te whakamaoritanga o “<3"?

A: Ahakoa ko te "<3" te tikanga he tohu o te aroha me te aroha puta noa i te ao, ka awe pea nga ahuatanga ahurea i tana whakamaoritanga. Hei tauira, ka kaha ake te aro o etahi ahurea ki te aroha whanau, ki te whakahoa, kaua ki te aroha aroha ina whakamahi i te tohu.

Q: He tohu rereke ano mo te tohu ngakau?

A: Ae, he maha nga huarahi rereke hei tohu i te tohu ngakau, penei i te ♥, ❤️ ranei. Ka taea te whakamahi i enei momo rereke ki te "<3" i runga i te manakohanga whaiaro, i nga herenga papaaho ranei.

Conclusion:

Ko te tohu "<3" kua noho hei waahanga nui o te whakawhitiwhiti korero ipurangi, he tohu poto mo te aroha, te aroha, me te pai. Kei te whanake tonu te whakawhitiwhiti korero matihiko, "<3" ka noho tonu hei taputapu kaha mo te kawe kare-a-roto i roto i te ao tere me te maha o nga wa whakapoto o nga taunekeneke ipurangi.

Rauemi:

– “Te Putanga o te Tohu Ngakau” – Smithsonian Magazine – https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-evolution-of-the-heart-symbol-987843/

– “Te History of ASCII Art” – Waenga – https://medium.com/@marymeng/the-history-of-ascii-art-1960s-2019-7b4d5eaffde2