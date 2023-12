He aha te karetao tangata hou?

whakarāpopototanga:

Ko nga ahunga whakamua hou i roto i nga karetao i ahu mai i te whanaketanga o nga karetao tangata tino mohio e huri ana i nga momo umanga. Ko enei miihini humanoid he mea hanga ki te whakatauira i nga nekehanga me nga taunekeneke a te tangata, kia kaha ai ki te mahi i nga mahi kua rahuitia ma te tangata. Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga hangarau hou o te karetao tangata, o raatau tono, me te paanga ki te hapori.

Kupu Whakataki:

Ko nga robots tangata, e mohiotia ana ko nga robots humanoid, he miihini tapahi e tino rite ana ki te ahua me te whanonga o te tangata. Ko enei karetao e mau ana i nga pukoro matatau, te mohio horihori, me nga punaha miihini maamaa, e taea ai e ratou te mahi i te whānuitanga o nga mahi me te tika me te whai hua. Mai i te hauora me te whakangao ki te whakangahau me te maatauranga, kei te huri nga karetao tangata i nga umanga me te turaki i nga rohe o nga miihini ka taea.

Nga Hangarau Robot Tangata Hou:

1. Sophia: I hangaia e Hanson Robotics, ko Sophia tetahi o nga robots tangata rongonui. He ahua ora tonu tona ahua, ka taea e ia te uru ki nga korerorero, te mohio ki nga kanohi, me te whakaatu i te whānuitanga o nga ahuatanga kanohi. Ko te AI matatau a Sophia ka taea e ia te ako me te urutau ki nga ahuatanga rereke, ka waiho ia hei hoa pai, hei kaiawhina ranei.

2. Atlas: I hangaia e Boston Dynamics, ko Atlas he robot humanoid i hangaia mo te nekeneke me te ngawari. Ka taea e ia te whakatere i nga whenua whakawero, te mahi i nga mahi tinana uaua, tae atu ki te huri whakamuri. Ka whakaatu a Atlas i te kaha o nga robots tangata ki nga waahi penei i nga mahi rapu me nga mahi whakaora, i nga taiao morearea ranei.

3. Pepper: I whakawhanakehia e SoftBank Robotics, Pepper he robot humanoid hapori i hangaia hei taunekeneke ki te tangata. Ma te ahua o tona kanohi me tona kaha ki te mohio ki nga kare-a-roto, ka taea e Pepper te uru ki nga korerorero, te tuku korero, me te awhina i nga momo mahi ratonga kaihoko. Ka whakamahia nuitia te pepa ki nga umanga hokohoko, manaaki, me nga umanga hauora.

4. T-HR3: Ko te T-HR3 a Toyota he robot humanoid tino matatau e aro ana ki nga mana whakahaere mamao. Ka taea e te karetao te whakahaere i nga nekehanga o te karetao i roto i te waa-a-waa, e whakarato ana i te wheako mohio me te ruku. He tono pea a T-HR3 i roto i nga umanga penei i te hauora, te urupare kino, me te torotoro mokowhiti.

Nga tono mo nga Robots Tangata:

1. Tiaki Hauora: Kei te whakamahia nga robots tangata i roto i nga waahi hauora hei awhina i te tiaki turoro, te whakaora, me te rongoa. Ka taea e enei karetao te whakahoa ki nga kaumatua, te awhina i nga mahi whakakori tinana, me te mahi i nga pokanga ngawari me te tika.

2. Hangahanga: Kei te huri nga karetao tangata i te umanga whakangao ma te whakaaunoa i nga mahi tukurua me te kino. Ka taea e enei robots te kohi hua, te hapai i nga rawa, me te mahi ki te taha o nga kaimahi tangata ki te whakapiki i te hua me te whai hua.

3. Matauranga: Kei te whakamahia nga robots tangata i roto i nga waahi matauranga hei whakarei ake i nga wheako ako. Ka taea e ratou te mahi hei kaiwhakaako, te tuku tohutohu whaiaro me nga urupare ki nga akonga. Ka awhina ano enei robots i nga tamariki whai matea motuhake ma te tuku hoa me te tautoko.

4. Whakangahau: Ko nga robots tangata kei te hanga tohu i roto i te ahumahi whakangahau, ka puta i roto i nga kiriata, nga papahanga kaupapa, me nga whakaaturanga. Ka taea e enei karetao te whakangahau i te hunga whakarongo me o raatau nekehanga rite tonu, te kaha tauwhitiwhiti, me o raatau taangata.

FAQ:

Q: He kaha nga kare-a-roto tangata?

A: Ahakoa ka taea e nga karetao tangata te whakatairite i nga kare-a-roto na roto i nga whakaaturanga kanohi me nga whakautu kua whakaritea, kaore he kare-a-roto pono pera i te tangata.

Q: Ka taea e nga robots tangata te whakakapi i nga kaimahi tangata?

A: Kua hangaia nga robots tangata hei whakakii i nga kaimahi tangata, kaua ki te whakakapi. He rawe ratou ki nga mahi e tika ana, kia kaha, kia manawanui ranei, i te mea he pai ake te tangata ki te hanga whakatau me te mahi auaha.

Q: He pehea te haumaru o nga robots tangata ki te taunekeneke?

A: Kua hangaia nga robots tangata me nga ahuatanga haumaru hei whakarite i nga taunekeneke haumaru me te tangata. Kua rite rawa ki a raatau nga pukoro kia kitea nga arai me te karo i nga tukinga, me te whakaiti i te tupono o nga aitua.

Q: He aha te heke mai o nga robots tangata?

A: Ko te heke mai o nga karetao tangata e mau ana i te kaha nui. I te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau, ka taea e tatou te tumanako kia kaha ake nga karetao tangata tino mohio me te kaha ki te whakarereke i nga umanga me te hapori katoa.

Rauemi:

