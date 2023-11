He aha te kano kano COVID mo nga kaumatua?

I roto i te whawhai tonu ki te mate urutaru COVID-19, kua puta nga kano kano hei taputapu nui hei tiaki i nga tangata takitahi me nga hapori. I te mea kei te pa tonu te huaketo ki nga taangata o nga reanga katoa, he mea nui ki te whakarite kia whiwhi nga taupori whakaraerae, penei i nga kaumatua, i te whakamarumaru e tika ana. He maha nga kano kano kua oti te hanga me te whakamana mo te whakamahi ohorere, engari he aha te kano kano COVID hou i hangaia mo nga tuākana?

Ko te kano kano COVID hou i whakaaetia mo nga kaumatua ko te kano kano a Johnson & Johnson, e mohiotia ana ko te kano kano a Janssen. Ko tenei kano kano horopeta kotahi kua whakaatu nga hua pai i roto i nga whakamatautau haumanu, a kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere e nga mana whakahaere. Ka whakamahia e ia he hangarau weriweri, i reira ka whakarereketia te adenovirus kino ki te kawe i tetahi waahanga o te huaketo SARS-CoV-2, ka puta he urupare mate i roto i te tinana.

Kua whakaatuhia e te kano kano a Janssen te kaha ki te aukati i nga mate kino, te whakaurunga ki te hohipera, me te mate na te COVID-19. Kua kitea he tino whai hua i roto i nga pakeke pakeke, tae atu ki nga kaumatua, he nui ake te tupono ki te whakawhanake i nga mate kino mai i te huaketo. Ko te whakahaeretanga o te kano kano kotahi ka ngawari ake te mahi kano kano kano mo nga kaumatua, me te whakakore i te hiahia mo nga huihuinga maha.

FAQ:

P: He pehea te whakataurite o te kano kano a Johnson me Johnson ki etahi atu kano kano COVID?

A: He rite te kaha o te kano kano a Johnson & Johnson ki te aukati i nga mate kino pera i etahi atu kano kano kua whakamanahia. Heoi, he rereke te ahua o te inenga, i te mea me kotahi noa te pere, engari ko te nuinga o etahi atu kano kano e rua nga pota.

P: He paanga taha e pa ana ki te kano kano a Johnson & Johnson?

A: Pērā i ngā kano kano katoa, ka pā mai pea te kano kano a Johnson & Johnson ki te mamae i te waahi werohanga, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, me te kirikaa. Ko enei paanga o te taha he wa poto, ka whakatau i a raatau ano.

P: Ka taea e nga kaumatua te whiwhi kano kano COVID hei utu mo te kano kano a Johnson & Johnson?

A: Ae, ka taea e nga tuākana te whiwhi kano kano kano COVID i runga i to raatau tohu me te waatea ki o raatau rohe. He mea nui ki te korero ki nga tohunga hauora ki te whakatau i te whiringa kano kano tino pai.

Hei whakamutunga, ko te kano kano COVID hou mo nga kaumatua ko te kano kano a Johnson & Johnson, e tuku ana i te whakahaeretanga kotahi-taapiri me te whakaatu i te kaha ki te aukati i nga mate kino na te COVID-19. Ko nga kaumatua, me o raatau kaiwhakarato hauora, me whai whakaaro ki nga whiringa e waatea ana me te whakatau whakatau mo te kano kano hei tiaki i a raatau me o raatau hapori mai i te mate urutaru.