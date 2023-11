He aha te kino o te waea Wi-Fi?

I roto i te ao tere o enei ra, ko te noho hono he mea nui ake i tera wa. I te taenga mai o te waea Wi-Fi, ka taea e te tangata te waea me te whiwhi waea waea ma te whakamahi i te whatunga Wi-Fi, kaua ki te whakawhirinaki anake ki nga whatunga waea. Ko tenei hangarau kua rongonuihia na te pai me nga painga utu. Heoi ano, pera i etahi atu hangarau, he kino ano te waea Wi-Fi.

Ko tetahi o nga raru nui o te waea Wi-Fi ko te kaha mo te kounga o te waea. Ahakoa ka taea e nga whatunga Wi-Fi te tuku tere ipurangi tere, he whakaraerae ki te pokanoa me te popoketanga. Ma tenei ka paheke nga waea, whakaroa, me te kore o te kounga ororongo. Ko nga mea penei i te tawhiti mai i te pouara Wi-Fi, te kupenga whatunga, me te kounga o te tohu Wi-Fi ka pa katoa ki te kounga waea. Na, ahakoa ko te waea Wi-Fi he pai ke atu i te wa e ngoikore ana te kapinga waea pūkoro, kare pea i nga wa katoa ka rite te taumata pono me te marama ki nga waea waea tuku iho.

Ko tetahi atu kino o te waea Wi-Fi ko tona whakawhirinaki ki te hononga ipurangi pumau. Mena ka paheke te whatunga Wi-Fi, ka kore ranei e tau, ka taea te whakakore i te waea, te aukati ranei i te hono katoa. Ka tino raruraru tenei ki nga waahi kaore i te pono, i te iti ranei te uru ipurangi. I tua atu, mena kei te haere koe ki te ao me te whakawhirinaki ki te waea Wi-Fi, ka raru pea koe ki te kimi i te whatunga Wi-Fi pono, ina koa i nga waahi mamao, i nga whenua iti ranei nga hanganga.

FAQ:

Q: He aha te waea Wi-Fi?

A: Ko te waea Wi-Fi tetahi waahanga e taea ai e nga kaiwhakamahi te waea me te whiwhi waea ma te whakamahi i te whatunga Wi-Fi hei utu mo te whatunga waea. Ka taea te whai hua ki nga waahi he ngoikore te kapinga pūkoro, ina haere ana ki te ao.

Q: Kei te whakamahi raraunga te waea Wi-Fi?

A: Ae, ka whakamahia e te waea Wi-Fi nga raraunga mai i to hononga ipurangi. Heoi, he iti ake nga raraunga e pau ana i te nuinga o te waa ka whakatauritea ki etahi atu mahi kaha-raraunga penei i te roma ataata me te tango i nga konae nui.

Q: Ka taea e au te waea Wi-Fi ki waho?

A: Ae, ka taea e koe te waea Wi-Fi ki waho i te mea he hononga ipurangi pumau koe. Heoi, he mea nui kia mohio ko nga whatunga Wi-Fi o te ao kaore pea i te waatea, i te pono ranei.

Hei mutunga, ahakoa ko te waea Wi-Fi he pai me nga painga penapena utu, ka puta mai etahi ahuatanga kino. Ko te kino o te kounga waea me te ti'aturi ki te hononga ipurangi pumau nga raru nui. He mea nui ki te whai whakaaro ki enei mea i mua i te whakawhirinaki anake ki te waea Wi-Fi, ina koa ki nga waahi kaore i te pono te uru ipurangi, ka haere ranei ki nga waahi mamao.