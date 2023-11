He aha te rereketanga o Walmart me Walmart?

I roto i te ohorere o nga huihuinga, e rua nga toa hokohoko me te ingoa kotahi kua puta ki te maakete, na te raruraru o nga kaihoko. Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha-a-iwi rongonui o Amerika, ka kitea e ia e tiritiri ana i te maarama ki tetahi atu hinonga e rite ana te ingoa. Engari he aha te rereketanga o enei hinonga Walmart e rua? Kia rukuhia nga korero.

Walmart Corporation:

Ko te Walmart tuatahi me te mohio ake ko te kaporeihana hokohoko rongonui i whakaturia e Sam Walton i te tau 1962. I tona tari matua i Bentonville, Arkansas, kei te whakahaeretia e Walmart Corporation he kupenga nui o nga hokomaha, toa utu utu, me nga toa toa puta noa i te ao. E mohiotia ana mo te whanuitanga o nga hua, nga utu whakataetae, me te noho whanui i runga ipurangi me te tuimotu.

Walmart Inc.:

Ko te Walmart tuarua he kaitakaro hou i te maakete. He kamupene hangarau a Kanata a Walmart Inc. Ko te hiahia ki te whakarereke i te umanga hokohoko ma te whakarato i te wheako hokohoko tuihono ma te paetukutuku me te taupānga pūkoro. Ahakoa he rite tonu tona ingoa ki te toa hokohoko o Amerika, he hinonga motuhake a Walmart Inc. kaore he hononga ki te Walmart Corporation.

FAQ:

Q: He hononga a Walmart Corporation me Walmart Inc.?

A: Kao, he hinonga motuhake a Walmart Corporation me Walmart Inc. kaore he hononga, he hononga ranei.

Q: Ka taea e au te hoko hokohoko i Walmart Corporation me Walmart Inc.?

A: Ae, ka taea e koe te hokohoko i nga hinonga e rua. Ko te Walmart Corporation e whakahaere ana i nga toa tinana, i te wa e tuku ana a Walmart Inc. he papa hokohoko tuihono.

Q: He rite tonu nga hua me nga utu ki nga hinonga e rua o Walmart?

A: He rereke pea nga tuku hua me nga utu i waenga i te Walmart Corporation me Walmart Inc. He mea tika kia tirohia te paetukutuku a ia hinonga, toro atu ranei ki o raatau toa mo nga korero tika.

Q: Kei te whakamahere a Walmart Inc. ki te whakawhānui ake i ana mahi?

A: I te mea he kamupene hangarau e tipu haere ana, kei a Walmart Inc.

Hei mutunga, i te wa e tiritiri ana nga hinonga e rua i te ingoa "Walmart," he rereke, he wehe ke atu tetahi ki tetahi. Ko Walmart Corporation te toa hokohoko kua tino pumau, ko Walmart Inc. he kamupene hangarau a Kanata e whai ana ki te huri i te umanga hokohoko ma tana papaahi ipurangi. Na, i te wa ka rongo koe i tetahi e whakahua ana i a Walmart, kia mohio koe ko wai te Walmart e korerohia ana e ratou, i te mea he mea nui te rereketanga i waenga i nga mea e rua.