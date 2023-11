He aha te rereketanga i waenga i te bivalent me te Omicron booster?

I roto i te pakanga e haere tonu ana ki te mate urutomo COVID-19, na te puta mai o nga momo rerekee hou na te whakawhanaketanga o nga pupuhi whakaihiihi hei whakarei ake i te mate. E rua nga kupu kua puta ake i nga korero matua he "bivalent" me "Omicron booster." Engari he aha te tikanga o enei kupu, me pehea te rereke? Kia rukuhia nga korero.

Ruarua: Ko te kupu "bivalent" e pa ana ki te pupuhi whakanui e whakakotahi ana i nga momo kano kano COVID-19 rereke e rua. Ko te tikanga, ko te tango i tetahi horopeta o te kano kano e aro ana ki te riaka taketake o te huaketo, ka whai i te horopeta tuarua o te kano kano i hangaia hei whakatika i tetahi momo rereke, penei i a Delta, Omicron ranei. Ma te whakakotahi i nga momo kano kano, ko nga kaiwhakatairanga bivalent e whai ana ki te whakarato i te whakamarumaru whanui atu ki nga riaka maha o te huaketo.

Whakanuia Omicron: I tetahi atu taha, ko te Omicron booster e aro motuhake ana ki te momo Omicron o te huaketo COVID-19. I te putanga mai o nga momo rerekee hou, ka whakapau kaha nga kaiputaiao me nga kamupene rongoa ki te whakawhanake kano kano e aro ana ki o raatau ahuatanga ahurei. Ko te Omicron booster he hanga kano kano motuhake i hangaia hei whakarei ake i te mate mate ki te momo Omicron, i whakaatu i te piki haere o te whakawhiti ki nga riaka o mua.

FAQ:

P: He aha i whakamahia ai nga kaiwhakatairanga bivalent?

A: Ka whakamahia nga kaiwhakatairanga Bivalent hei whakamarumaru whanui atu ki nga riaka maha o te huaketo COVID-19. Ma te whakakotahi i nga momo kano kano kano, ka whai ratou ki te whakarei ake i te aukati ki te riaka taketake me tetahi momo rereke.

P: He aha te rereke o te Omicron booster i te bivalent booster?

A: Ahakoa ka whakakotahihia e te kaiwhakatairanga bivalent e rua nga momo kano kano kano, ka aro nui te kaiwhakatairanga Omicron ki te momo Omicron. I hoahoatia hei whakarei ake i te aukati ki tenei momo rerekee, kua kaha ake te whakawhiti.

Q: Ko tehea whakanui me whiriwhiri e au?

A: Ko te kowhiringa o te whakanui ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te maha o nga momo rereke i to rohe me nga taunakitanga a nga mana hauora. He mea tika kia korero ki nga tohunga ngaio hauora, ki te whai ranei i nga aratohu whai mana kia pai ai te whakatau.

Hei mutunga, ka whakakotahihia e nga kaiwhakatairanga bivalent e rua nga momo kano kano kano hei whakamarumaru whanui atu ki nga riaka maha o te huaketo COVID-19. I tetahi atu taha, ko te Omicron booster e tino aro ana ki te momo Omicron. I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru, ko te noho mohio mo nga whanaketanga hou me te whai i nga tohutohu tohunga he mea nui ki te whakatau whakatau mo nga pupuhi whakanui.