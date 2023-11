He aha te rereketanga i waenga i te kano kano kano rua me te kano kano whakatairanga?

I roto i te ao kano kano, he maha nga momo e mahi ana i nga kaupapa rereke. E rua nga kupu noa kua kitea e koe ko te "bivalent vaccine" me "booster vaccine." Ahakoa e whai waahi nui ana nga mea e rua ki te tiaki i a tatou mai i nga mate, he rereke nga ahuatanga me o raatau mahi. Ka rukuhia nga rereketanga o enei momo kano kano e rua.

Kano Kano Bivalent:

Ko te kano kano kano rua, e ai ki te ingoa, he momo kano kano hei whakamarumaru ki nga riaka rereke e rua, ki nga momo momo tukumate. Ko te tikanga ka taea e te horopeta kotahi o te kano kano kano kano kano kano kano kano kano ki te tangata kia rua nga momo momo mate. Hei tauira, ko etahi o nga kano kano kano rua e aro ana ki nga riaka maha o te rewharewha me te papillomavirus tangata (HPV). Ma te whakakotahi i enei riaka ki roto i te kano kano kotahi, ka taea e nga kano kano rua te ngawari me te whai hua ki te aukati i nga mate maha.

Kano Whakatairanga:

I tetahi atu taha, kaore i hangaia he kano kano kano hei whakamarumaru ki nga riaka maha, momo momo tukumate ranei. Engari, ka noho hei horopeta taapiri mo te kano kano kua oti te whakahaere. Ka hoatu nga kano kano booster i muri i te werohanga tuatahi hei whakaniko, hei whakaroa i te urupare mate. E whai ana ratou ki te whakakaha i te mate o te tinana ki tetahi mate motuhake, me te tiaki mo te wa roa. Ko nga tauira noa o nga kano kano whakaihiihi ko era mo te tetanus, te diphtheria, me te pertussis (Tdap), he maha nga wa e taunakihia ana mo nga taiohi me nga pakeke.

FAQ:

P: He aha i whakawhanakehia ai nga kano kano rua?

A: Ka hangaia nga kano kano rua hei whakamarumaru ki nga riaka maha, momo momo tukumate ranei, ka whakaiti i te hiahia mo nga werohanga maha me te whakangawari i nga rarangi kano kano mate.

P: He aha te kaupapa o te kano kano kano?

A: Ka tukuna nga kano kano booster hei whakakaha i te urupare aukati i puta mai i te kano kano o mua, me te whakarite i te whakamarutanga mo te wa roa ki tetahi mate motuhake.

P: Ka taea te whakamahi i te kano kano kano rua hei whakanui?

A: Ahakoa ka taea e nga kano kano rua te whakamarumaru mai i nga riaka maha, kaore i te nuinga o te waa e whakamahia ana hei pota whakanui. He mea hanga motuhake nga kano kano booster hei whakarei ake i te urupare aukati i muri i te werohanga tuatahi.

Hei whakatau, he motuhake nga mahi a nga kano kano kano rua me nga kano kano whakanui i te kano kano mate. Ka whakamarumaru nga kano kano rua ki te maha o nga riaka, momo tukumate ranei i roto i te horopeta kotahi, engari ka whakakaha nga kano kano whakaihiihi i te urupare aukati i muri i te werohanga tuatahi. Ko nga momo e rua ka whai waahi ki te tiaki i te hauora o te iwi ma te aukati i te horapa o nga mate hopuhopu.