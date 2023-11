He aha te tautohetohe mo te kano kano Shingrix?

I nga tau tata nei, ko te kano kano Shingrix kei te pokapū o te tautohetohe tautohetohe. He kano kano a Shingrix ki te aukati i te shingles, he mate huaketo mamae na te huaketo varicella-zoster, nana hoki te kawenga mo te mate heihei. Ahakoa kua kitea te tino whai hua o te kano kano ki te aukati i te kohu, kua puta nga awangawanga mo ona paanga taha me te waatea.

Ko tetahi o nga tino tautohetohe e pa ana ki te kano kano Shingrix ko ona paanga taha. Ko etahi o nga tangata kua whiwhi i te kano kano kano kua rongo kua pa ki nga tohu rewharewha, penei i te kirika, te ngenge, me te mamae uaua. Ahakoa he ngawari, he rangitahi enei paanga kino, na etahi tangata i patai mo te haumaru o te kano kano. Engari, he mea nui kia mahara ko te nuinga o nga tangata ka whiwhi i te kano kano kano kare he paanga kino nui.

Ko tetahi atu take o te tautohetohe ko te waatea o te kano kano Shingrix. Na te kaha o te whai hua, kua piki haere te tono mo te kano kano, na te ngoikore o etahi rohe. Na tenei ka puta te pouri me te pouri mo nga tangata takitahi e rapu ana i te whakamarumaru mai i te mate koriri. Heoi, kei te whakapau kaha ki te whakanui ake i te whakaputanga me te tohatoha o te kano kano ki te whakatutuki i te piki haere o te hiahia.

FAQ:

Q: He aha te shingles?

A: Ko te shingles he mate huaketo na te huaketo varicella-zoster, ko te huaketo ano tenei e puta ai te mate heihei. I te nuinga o te wa ka puta he ponana mamae ka puta ki tetahi taha o te tinana.

P: He pehea te whai hua o te kano kano Shingrix?

A: He tino whai hua te kano kano Shingrix ki te aukati i te mate kowha. Kua whakaatuhia e nga rangahau ka whakaitihia te tupono ki te whakawhanake i te shingles neke atu i te 90%.

P: He aha nga paanga o te kano kano Shingrix?

A: Ko te nuinga o nga paanga kino o te kano kano Shingrix ko te mamae, te whero, te pupuhi ranei i te waahi werohanga, tae atu ki nga tohu rewharewha penei i te kirika, te ngenge, me te mamae uaua. Ko enei paanga o te taha he ngawari me te wa poto.

P: He haumaru te kano kano Shingrix?

A: Ae, ka kiia te kano kano Shingrix he haumaru. Ko nga painga o te whiwhi i te kano kano mo te aukati i te koriri me ona poauauautanga ka nui ake i nga tupono o nga paanga taha.

Hei whakatau, ahakoa kua karapotia te kano kano a Shingrix e nga tautohetohe, ka noho tonu hei taputapu whai hua hei aukati i te koriri. Ko nga paanga o te taha e kii ana he ngawari me te wa poto, a kei te whakapau kaha ki te whakatika i nga take e waatea ana. Ka rite ki nga wa katoa, he mea nui ki te korero ki nga tohunga ngaio hauora ki te whakatau whakatau mo te werohanga.