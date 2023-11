He aha te taupatupatu mo te pupuhi shingles?

I roto i nga tau tata nei, kua waiho te pupuhi kowhao hei kaupapa tautohetohe me te tautohetohe i waenga i nga tohunga rongoa me te iwi whanui. Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ko te kano kano kowha, e mohiotia ana ko Zostavax, Shingrix ranei, i hangaia hei aukati i tenei mate me ona raruraru e pa ana.

Te Tautohetohe:

Ko te tautohetohe e pa ana ki te pupuhi pupuhi ko te mea tuatahi e huri ana ki tona whaihuatanga me nga paanga taha pea. Ko etahi e tohe ana kaore i te tino whai hua te kano kano kano pera i te kereme, ko etahi e whakaatu ana i nga awangawanga mo nga tupono ka pa ki tana whakamahinga.

Te whai hua:

Ko tetahi o nga mea nui o te tautohetohe ko te whai huatanga o te kopere o te kirikiri. Ahakoa kua whakaatuhia e nga rangahau ka taea e te kano kano kano te whakaheke i te tupono ki te whakawhanake i te shingles ma te tata ki te 50%, ka kii etahi o nga kaititiro kaore tenei paheketanga i te teitei hei whakamana i tana whakamahinga whanui. E kii ana ratou ka heke te whai huatanga o te kano kano kano i te wa e pakeke haere ana, kare pea ona painga e nui ake i nga tupono ka taea.

Nga Pepa o te Taha:

Ko tetahi atu ahuatanga o te tautohetohe ko nga paanga o te taha o te puhipuhi o te pupuhi. Pērā i ngā kano kano kano, ka pā mai ngā pānga taha ngawari pēnei i te mamae, te whero, te pupuhi ranei i te waahi werohanga. Heoi ano, he nui ake nga paanga kino, ahakoa onge, kua panuitia. Kei roto i enei ko nga tauhohenga mate mate, te mamae o te uaua, tae atu ki te pakaru o te nerve. E tohe ana nga kaiwawao he nui ake pea nga tupono e pa ana ki te kano kano kano i nga painga, ina koa mo etahi roopu reanga, mo nga tangata takitahi ranei he mate hauora motuhake.

FAQ:

1. He aha te hikipene?

Ko te shingles he mate huaketo na te huaketo varicella-zoster, he mate heihei hoki. Ko te ahua o te ahua o te pupuhi mamae ka puta ki tetahi taha o te tinana.

2. He aha te werohanga o te kiripaka?

He kano kano kano kano kano kano ki te aukati i te mate shingles me ona poauautanga e pa ana. E rua nga momo e waatea ana: Zostavax me Shingrix.

3. He pehea te whai hua o te werohanga o te koriri?

Kua whakaatuhia e nga rangahau ka taea e te pupuhi pupuhi te whakaiti i te tupono ki te whakawhanake i te mate pukupuku ma te 50%. Heoi, ka heke te whai huatanga i te wa e pakeke ana.

4. He aha nga hua ka puta mai i te pupuhi shingles?

Ka taea e te puhipuhi te pupuhi he paheketanga ngawari penei i te mamae, te whero, te pupuhi ranei i te waahi werohanga. Ko nga paanga kino kino atu, ahakoa onge, ko nga tauhohenga mate mate, te mamae uaua, me te pakaru o te nerve.

Hei whakamutunga, ko te tautohetohe e pa ana ki te pupuhi kowhatu e huri ana ki tona whaihuatanga me nga paanga taha pea. Ahakoa e tohe ana etahi kare pea nga painga o te kano kano kano i te nui ake o nga tupono, ko etahi e whakapono ana he taputapu whai hua hei aukati i te koriri me ona raru. Pērā i ngā whakatau hauora, he mea nui kia kōrero tahi me ngā tohunga hauora ki te whakatau i te huarahi pai rawa atu i runga i nga ahuatanga takitahi me te hitori o te rongoa.