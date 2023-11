He aha te ahua o te kamupene o Walmart?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, he kaporeihana mo te motu nui o Amerika e whakahaere ana i te mekameka o nga hokomaha, nga toa utu utu, me nga toa toa. I hangaia i te 1962 e Sam Walton, kua tipu a Walmart hei whare hiko o te ao me te noho ki nga whenua 27 me nga toa 11,000 neke atu i te ao. I tona tari matua i Bentonville, Arkansas, neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi a Walmart puta noa i te ao, na te mea ko ia tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu o te ao.

Kamupene Kamupene:

Ka mahi a Walmart i raro i nga momo kara, tae atu ki te Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, me te Karapu a Sam. He maha nga momo hua e tukuna ana e te kamupene, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hikohiko, taonga kaainga, me etahi atu. Ka whakarato hoki i nga ratonga penei i te rongoa, ratonga putea, me nga whakangahau mamati ma tana papaaho ipurangi.

Uara Kamupene:

Ko te kaupapa a Walmart he penapena moni te tangata kia pai ake ai te noho. Kei te kaha te kamupene ki te whakarato i nga kaihoko ki nga utu iti, ki te tuku i te tini o nga momo hua, me te whakarite i te wheako hokohoko pai. Ka arotahi ano a Walmart ki te oranga tonutanga, e whai ana kia tutuki te kore ururua, te mahi me te 100% te kaha whakahou, me te hoko hua e ora ai te tangata me te taiao.

FAQ:

1. E hia nga toa Walmart kei reira?

Ka whakahaerehia e Walmart neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, tae atu ki ona momo kara penei i te Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, me te Karapu a Sam.

2. Tokohia nga kaimahi a Walmart?

Neke atu i te 2.3 miriona nga hoa mahi a Walmart puta noa i te ao, na reira ko ia tetahi o nga kaituku mahi nui rawa atu o te ao.

3. Kei hea te tari matua o Walmart?

Ko te tari matua o Walmart kei Bentonville, Arkansas, United States.

4. He aha nga hua ka tukuna e Walmart?

He maha nga momo hua e tukuna ana e Walmart, tae atu ki nga hoko kai, kakahu, hikohiko, taonga kaainga, me etahi atu. Ka whakarato hoki i nga momo ratonga penei i te rongoa, ratonga putea, me te whakangahau mamati.

Hei whakamutunga, ko Walmart he toa toa o te ao me te nui o te noho me te tini o nga hua me nga ratonga. Na tana piripono ki nga utu iti, ngawari me te pumau, kei te noho tonu a Walmart hei kaiarahi mo te umanga hokohoko.