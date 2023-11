He aha te taupānga pai hei maukati i etahi atu taupānga?

I roto i te ao mamati o enei ra, ko te noho muna me te haumarutanga kua noho hei tino awangawanga mo nga kaiwhakamahi atamai. Na te nui haere o nga korero whaiaro kei runga i a maatau taputapu, he mea nui kia whai taupānga pono hei tiaki i a tatou raraunga tairongo mai i nga karu. Ko tetahi otinga rongonui ko te whakamahi i tetahi taupānga ki te maukati i etahi atu taupānga, e taapiri ana i tetahi paparanga haumarutanga ki to taputapu. Engari na te maha o nga whiringa e waatea ana, ko tehea taupānga me whiriwhiri koe? Kia tuhurahia etahi o nga tino whakataetae.

AppLock: Ko te AppLock he taupānga rongonui e taea ai e nga kaiwhakamahi te maukati i nga taupānga takitahi ma te whakamahi i te PIN, tauira, maihao ranei. He maha nga ahuatanga e tuku ana, tae atu ki te kaha ki te huna i nga whakaahua me nga ataata, maukati nga waea taumai, tae atu ki te aukati i te tango i nga taupānga. Ko te atanga ratarata-kaiwhakamahi a AppLock me nga ahuatanga haumaru pakari ka waiho hei whiringa pai mo nga kaiwhakamahi maha.

Maukati Taupānga Norton: I whakawhanakehia e te kamupene haumaru ipurangi rongonui a Norton, ka whakaratohia e Norton App Lock tetahi otinga pono hei tiaki i o taupānga. Ka tukuna he PIN, tauira, me nga whiringa raka maihao, me te kaha ki te maukati i nga tautuhinga takitahi i roto i nga taupānga. Kei roto hoki i te Norton App Lock tetahi waahanga e kiia nei ko "Sneak Peek," e hopu ana i nga whakaahua o te tangata e ngana ana ki te uru atu ki o taupānga kua raka me te kore whakamana.

FAQ:

Q: He aha te raka taupānga?

A: Ko te raka taupānga he tono pūkoro e taea ai e nga kaiwhakamahi te maukati i nga taupānga takitahi i runga i o raatau waea atamai, papa ranei, me te taapiri i tetahi paparanga haumarutanga ki o raatau taputapu.

Q: Me pehea te mahi a nga raka taupānga?

A: Ko te nuinga o nga wa ka whakamahia e nga raka taupānga nga PIN, tauira, te motuhēhēnga koiora (pērā i ngā tapumati, te āhukahuka kanohi) hei whakawhāiti i te uru ki ngā taupānga motuhake. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite raka mo ia taupānga e hiahia ana ratou ki te tiaki, me te whakarite ka taea e nga tangata whai mana anake te uru atu ki a raatau.

Q: Kei te haumaru nga raka taupānga?

A: Ahakoa ka whakaratohia e nga raka taupānga he taumata atu o te haumarutanga, he mea nui kia mohio koe kaore he ine haumarutanga he maamaa. Heoi, ko nga raka tono rongonui penei i te AppLock me te Norton App Lock kua whakamatauria he whakamatautau nui me te tuku i nga ahuatanga haumaru pakari hei tiaki i o taupānga me o raraunga.

Hei whakamutunga, ina tae mai ki te whiriwhiri i te taupānga pai hei maukati i etahi atu taupānga, ko te mutunga ka whakawhirinaki ki o hiahia me o hiahia. Ko te AppLock me te Norton App Lock nga whiringa tino rongonui, e tuku ana i nga waahanga haumaru pono me nga hononga hoa-kaiwhakamahi. He mea nui ki te aromatawai i o hiahia me te whakaaro ki nga ahuatanga penei i etahi atu waahanga, hototahi me nga arotake a nga kaiwhakamahi i mua i te whakatau. Kia maumahara, he mea tino nui te tiaki i o korero whaiaro, no reira ko te whakangao moni ki roto i te raka taupānga pono he whiriwhiri mohio i roto i te whenua mamati o enei ra.