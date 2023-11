He aha te 3 kamupene whai rawa i te ao?

He aha te kamupene e toru rawa atu i te ao?

I roto i te ao tere o te pakihi, kei te huri tonu nga rarangi o nga kamupene whai rawa. Heoi, mo nga raraunga hou e waatea ana, ko nga kamupene whai rawa e toru o te ao ko Apple Inc., Saudi Aramco, me Microsoft Corporation. Kua whakaemihia e enei kamupene nga taonga nui na roto i a raatau hua hou, te tae ki te ao, me te kaha o te maakete.

Apple Inc.

Neke atu i te $2 trillion te nui o te maakete, ko Apple Inc. te kamupene whai rawa rawa atu i te ao. I whakaturia i te 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, me Ronald Wayne, kua huri a Apple i te ahumahi hangarau me ana hua rongonui penei i te iPhone, iPad, me nga rorohiko Mac. Ko te angitu o te kamupene ka taea te kii na tona kaha ki te kawe i nga taputapu auaha me te ngawari ki te kaiwhakamahi kua mau nga ngakau o nga kaihoko puta noa i te ao.

Saudi Aramco

Ko Saudi Aramco, te kamupene hinu a te kawanatanga o Saudi Arabia, kei te tuunga tuarua ki te rarangi o nga kamupene whai rawa o te ao. Ahakoa he ingoa kore mohiotia e te tini, he mana nui a Saudi Aramco ki te umanga hinu o te ao. Ka whakahaeretia e ia nga whenua rahui hinu nui rawa atu o te ao kua whakamatauria me te whai mana nui ki nga utu hinu o te ao. Ko te wariu o te kamupene kei te tata ki te $1.9 trillion, na reira he kaikawe nui i roto i te waahanga hiko.

Microsoft Corporation

Ko Microsoft Corporation, na Bill Gates raua ko Paul Allen i whakatu i te tau 1975, ka mau i te turanga tuatoru i waenga i nga kamupene whai rawa o te ao. E mohiotia ana mo ana hua rorohiko penei i a Windows me Office, kua rerekee a Microsoft i ana tuku ki te whakauru i nga ratonga kapua, nga papatohu petipeti, me nga taputapu taputapu. Na te nui o te maakete i runga i te $1.8 trillion, kei te noho tonu a Microsoft hei mana rangatira i roto i te umanga hangarau.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

Ko te whakapaipai o te maakete, e kiia ana ko te potae maakete, ko te uara katoa o nga hea o te kamupene o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu hea o naianei ki te tapeke o nga hea e toe ana. Ka whakamahia te whakapaipai o te maakete ki te whakatau i te rahi me te uara o tetahi kamupene i roto i nga maakete putea.

P: E hia nga wa ka huri nga rarangi o nga kamupene whai rawa?

Ko nga rarangi o nga kamupene whai rawa ka huri i nga wa katoa, i runga i nga ahuatanga rereke penei i te rereketanga o te maakete kararehe, te whakakotahi me te hoko, me nga huringa o nga mahi a te kamupene. He mea nui kia mohio ko nga rarangi kua whakahuahia i roto i tenei tuhinga e pa ana ki nga raraunga hou e waatea ana, kua rereke pea mai i tera wa.

Q: He tino tuturu enei rarangi?

Ahakoa ko nga rarangi e whakahuahia ana i roto i tenei tuhinga kei runga i nga puna pono me nga raraunga e whakaaetia ana e te nuinga, he mea nui kia mohio ka rereke pea i runga i nga paearu e whakamahia ana mo te aromatawai. He rereke te ahua o nga whakaputanga putea me nga whakahaere i runga i o raatau tikanga me o raatau puna korero.

Hei mutunga, kei a Apple Inc., Saudi Aramco, me Microsoft Corporation nga taitara o nga kamupene whai rawa e toru o te ao. He tino angitu enei kamupene na roto i a raatau hua auaha, te awe o te ao, me te kaha o te maakete. Heoi, i roto i te ao hihiri o te pakihi, ka rerekee enei tuunga i te mea kei te tipu haere tonu nga kamupene me te urutau ki nga ahuatanga o te maakete e huri haere tonu ana.