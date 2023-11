He aha te ture 10-waewae?

I roto i te ao hokohoko, he maha nga rautaki me nga tikanga e whakamahia ana hei kukume i nga kaihoko me te whakanui i nga hoko. Ko tetahi o aua rautaki ko te ture 10-waewae, he huarahi ngawari engari whai hua kua whaaia e nga kaipakihi puta noa i nga momo ahumahi. Engari he aha te ture 10-waewae me pehea te mahi?

Ko te ture 10-waewae he aratohu ratonga kiritaki e kii ana me whakaae nga kaimahi me te uru atu ki tetahi kaihoko i roto i te radius 10-waewae. Ko te whakaaro kei muri i tenei ture ko te hanga i tetahi taiao manaaki me te aro nui ki nga kaihoko, me te mohio kei te whakaaro nui ratou me te akiaki ki te hoko hoko.

Ma te mihi ki nga kaihoko e tata ana, ka taea e nga kaimahi te timata i nga korerorero, te tuku awhina, me te tuku korero mo nga hua, ratonga ranei. Ko tenei huarahi kaha kaore i te whakanui noa i te wheako o nga kaihoko engari ka piki ake te tupono ki te hoko hoko.

FAQ:

P: I ahu mai i hea te ture 10-waewae?

A: Ko te ture 10-waewae e whakaponohia ana i puta mai i roto i te ahumahi hokohoko, i reira kua whakamahia nuitia mo nga tau maha.

Q: Ko te ture 10-waewae e tika ana mo nga pakihi katoa?

A: Ahakoa kei te whakamahia te ture 10-waewae i roto i nga waahi hokohoko, ka taea hoki te whakamahi ki etahi atu ahumahi penei i te manaaki, i nga wharekai, tae noa ki nga pakihi ipurangi. Ko te mea nui ko te urutau i te kaupapa kia rite ki nga hiahia me nga ahuatanga o ia pakihi.

P: He raru ano mo te ture 10-waewae?

A: Ahakoa ka tino whai hua te ture 10-waewae ki te uru atu ki nga kaihoko, he mea nui kia whakataurite nga kaimahi i waenga i te aro me te whakaute i te waahi whaiaro o nga kaihoko. Ko etahi o nga kaihoko ka pai ake ki te tirotiro me te kore e mahi tonu, na reira he mea nui kia maataki nga kaimahi me te aro ki nga tohu takitahi.

Hei whakamutunga, ko te ture 10-waewae he rautaki ratonga kiritaki e akiaki ana i nga kaimahi ki te uru atu ki nga kaihoko i roto i te radius 10-waewae. Ma te mihi ki nga kaihoko me te tuku awhina, ka taea e nga pakihi te hanga i tetahi wheako pai me te whakawhaiaro i te mutunga ka piki ake te hoko me te pai o te kaihoko. No reira, ina haere koe ki roto i te toa, kaua e miharo mena ka tae mai tetahi kaimahi ki a koe me te mihi aroha ki a koe – kei te whai noa i te ture 10-waewae!