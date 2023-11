He aha te ture 10-waewae i Walmart?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, kua roa e mohiotia ana mo tana huarahi e aro ana ki nga kaihoko. Ko tetahi o nga rautaki matua e whakamahia ana e te kamupene ki te whakarei ake i te wheako o nga kaihoko ko te whakatinanatanga o te "ture 10-waewae." Ko tenei ture, kua rite tonu ki te piripono a Walmart ki nga ratonga motuhake, me mihi nga kaimahi me te awhina i tetahi kaihoko i roto i te 10 putu o ratou.

Ko te ture 10-waewae he ariā ngawari engari kaha e whai ana kia kore he kaihoko e ngaro, e kore e arohia i te wa e hokohoko ana i Walmart. Ka akiaki i nga kaimahi ki te whai waahi ki te uru atu ki nga kaihoko, ki te tuku awhina, me te whakatutuki i o raatau hiahia. Ma te piri ki tenei ture, ko te whai a Walmart ki te hanga i tetahi taiao manaaki me te awhina mo nga kaihoko, ki te poipoi i te wheako hokohoko pai.

FAQ:

Q: He pehea te mahi a te ture 10-waewae?

A: Ko te ture 10-waewae e hiahia ana nga kaimahi Walmart ki te titiro kanohi, ki te mihi, ki te tuku awhina ki tetahi kaihoko i roto i te 10 putu o ratou. Ka uru pea tenei ki te whakautu i nga paatai, te tuku tohutohu, te awhina ranei i nga taunakitanga hua.

P: He aha te ture 10-waewae a Walmart?

A: E whakapono ana a Walmart he mea nui te ratonga kaihoko motuhake mo te hanga i te pono me te pai o nga kaihoko. Ko te ture 10-waewae e whakarite ana kia whai whakaaro nga kaihoko katoa me te whiwhi awhina e hiahiatia ana e ratou, me te whakanui ake i o raatau wheako hokohoko.

P: Ka pa te ture 10-waewae ki nga kaimahi katoa o Walmart?

A: Ae, ko te ture 10-waewae e pa ana ki nga kaimahi katoa, ahakoa o ratou turanga, tari ranei i roto i te toa. Mai i nga kaitoha putea tae atu ki nga kaihokohoko, ko nga kaimahi katoa e tika ana kia u ki tenei ture me te aro nui ki nga kaihoko.

Q: He pehea te painga o te ture 10-waewae ki nga kaihoko?

A: Ko te ture 10-waewae ka whakarite kia whiwhi nga kaihoko i te aro me te awhina i nga wa e hiahiatia ana. Ka whakakorehia te pouri o te rapu awhina, te ahua kore ranei e arohia, ka pai ake te wheako hokohoko me te ngahau.

Q: He ahurei te ture 10-waewae ki Walmart?

A: Ahakoa he rite nga aratohu a etahi atu kaihokohoko, ko te ture 10-waewae kua rite ki te pono o Walmart ki te mahi motuhake. He kohatu kokonga mo te huarahi e aro nui ana ki nga kaihoko a te kamupene mo nga tau maha.

Hei whakamutunga, ko te ture 10-waewae i Walmart he rautaki ratonga kiritaki e hiahia ana nga kaimahi ki te whakaae me te awhina i tetahi kaihoko i roto i te 10 putu o ratou. Ma te whakatinana i tenei ture, ka whai a Walmart ki te hanga i tetahi taiao manaaki me te awhina, me te whakarite kia whai mana nga kaihoko katoa me te whiwhi awhina e hiahiatia ana e ratou.