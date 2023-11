He aha te mea motuhake mo Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, kua noho hei ingoa whare puta noa i te ao. Na te nui o te noho me te awe, he uaua ki te wareware i te paanga o tenei toa toa ki te ohanga me nga kaihoko. Na, he aha te mea i tino motuhake ai a Walmart?

Rahi Tauine me te Tauine

Ko tetahi o nga mea nui e wehe ana i a Walmart ko tona rahi me te rahi. Neke atu i te 11,000 nga toa i roto i nga whenua 27, ko Walmart te toa nui rawa atu o te ao. Ko tana whatunga nui ka taea e ia te toro atu ki nga miriona o nga kaihoko me te tuku i te tini o nga hua ki nga utu whakataetae.

Nga Utu iti o ia ra

He rongonui a Walmart mo tana whakapau kaha ki te tuku utu iti ia ra. Ma te whakamahi i tana mana hoko nui, ka whakawhitiwhiti korero te kamupene me nga kaiwhakarato kia mau ai nga utu pai, ka tukuna ki nga kaihoko. Na tenei rautaki i noho a Walmart hei haerenga mo nga kaihoko mohio putea.

Kōwhiringa Hua Whānui

Ko tetahi atu mea e tino motuhake ana a Walmart ko tana kowhiringa hua nui. Mai i nga toa ki te hikohiko, nga kakahu ki nga taonga o te kaainga, ka tukuna e Walmart nga momo hua kanorau i raro i te tuanui kotahi. Ko tenei waatea ka kukume i nga kaihoko ka kitea tata nga mea katoa e hiahiatia ana e ratou i roto i te haerenga hokohoko kotahi.

Whakaaetanga Hapori

Kua whai ingoa ano a Walmart na roto i ana kaupapa whakauru hapori. Kei te kaha tautoko te kamupene i nga hapori o te rohe ma te koha ki nga kaupapa atawhai, ki te tuku awhina i nga aitua, me te whakatairanga i te oranga tonutanga. Ko te pono o Walmart ki te kawenga hapori i awhina i a ia ki te hanga ingoa pai i waenga i nga kaihoko.

FAQ:

P: He aha te tikanga o te "maha"?

A: Ko te "Multinational" e tohu ana ki tetahi kamupene e whakahaere ana i nga whenua maha, ko te tikanga me te hanganga whakahaere matua.

Q: He aha te tikanga o "nga utu iti o ia ra"?

A: "Nga utu iti o ia ra" e pa ana ki tetahi rautaki utu e tuku ana nga hua ki nga utu iti, kaua ki te whakawhirinaki ki nga hoko rangitahi, whakahekenga ranei.

Q: He aha te "whakauru hapori"?

A: Ko te “whakawhanaunga hapori” e pa ana ki nga mahi a te kamupene ki te whai waahi me te whai waahi ki te oranga o nga hapori e whakahaere ana ia.

Hei whakamutunga, ko te rahi o Walmart, te piripono ki nga utu iti, te whanuitanga o nga whiringa hua, me te whai waahi o te hapori, he mea tino rongonui i roto i te umanga hokohoko. Ko tana awe me te paanga ki nga kaihoko me te ohanga kaore e taea te whakakore, ka waiho hei kaitakaro motuhake me te nui ki te maakete o te ao.