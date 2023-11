He aha te ingoa o te kano kano COVID hou?

He aha te ingoa o te kano kano COVID?

I roto i te whakataetae ki te mate mate COVID-19 e haere tonu ana, kei te whakapau kaha nga kaiputaiao me nga kamupene rongoa ki te whakawhanake kano kano whai hua. Ko tetahi o nga kano kano tino rongonui katahi ano ka puta ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19.

Ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19:

Ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19, e mohiotia ana ko BNT162b2, he kano kano mRNA i hangaia e te mahi tahi i waenga i te Pfizer, he kamupene rongoa maha, me BioNTech, he kamupene hangarau koiora Tiamana. Kua whakaatuhia e tenei kano kano nga hua pai i roto i nga whakamatautau haumanu, e whakaatu ana i te kaha ki te aukati i te mate COVID-19.

He pehea te mahi a te kano kano Pfizer-BioNTech?

Ka mahi te kano kano Pfizer-BioNTech ma te whakauru i tetahi waahanga iti o te ira o te huaketo, e kiia nei ko te messenger RNA (mRNA), ki roto i te tinana. Ma tenei mRNA e tuku tohutohu ki nga pūtau ki te whakaputa i tetahi waahanga kino o te pūmua spike e kitea ana i te mata o te huaketo SARS-CoV-2. I te wa e puta ai te pūmua spike, ka mohio te punaha parepare he tangata ke, ka whakairihia he urupare mate, ka whakaputa i nga paturopi hei whawhai ki a ia. Mena ka pa atu ki te huaketo tuuturu, kua rite te punaha mate ki te mohio me te whakakore i te mate, hei aukati i te mate.

FAQ:

Q: He haumaru te kano kano Pfizer-BioNTech?

A: Ae, kua whakamatauria te kano kano kano Pfizer-BioNTech i roto i nga whakamatautau haumanu kia pai ai te haumaru me te whai hua. Kua whakamanahia mo te whakamahi ohorere e nga mana whakahaere o te ao.

Q: He pehea te whai hua o te kano kano Pfizer-BioNTech?

A: Kua whakaatuhia e nga whakamatautau haumanu ko te kano kano Pfizer-BioNTech tata ki te 95% te whai hua ki te aukati i te mate COVID-19.

Pfizer-BioNTech kano kano kano?

A: Pērā i ngā momo kano kano kano, ka pa mai pea te kano kano kano Pfizer-BioNTech, penei i te mamae i te waahi werohanga, te ngenge, te mahunga, te mamae uaua, te makariri, te kirika, me te nausea. Ko enei paanga o te taha he ngawari, ka whakatau i roto i nga ra torutoru.

Hei whakamutunga, ko te kano kano Pfizer-BioNTech COVID-19 kua puta hei kaitakaro nui ki te whawhai ki te mate urutaru. Ko tana hangarau-a-mRNA kua whakaatu i te kaha nui ki te aukati i te mate COVID-19, e whai tumanako ana mo te heke mai.