He aha te karetao NASA R2?

He aha te NASA R2 Robot?

whakarāpopototanga:

Ko te karetao NASA R2, e mohiotia ana ko Robonaut 2, he karetao humanoid i whakawhanakehia e NASA i te mahi tahi me General Motors. I hoahoatia hei awhina i nga kairangirangi ki nga mahi atea me te mahi i nga mahi he kino rawa atu mo te tangata. Na ona kaha matatau me te mohio, ka taea e te karetao R2 te whakarereke i te torotoro mokowhiti me te whakapai ake i te kaha ki nga momo ahumahi o te whenua.

Kupu Whakataki:

Ko te karetao NASA R2 he karetao humanoid tino-toi i whakawhanakehia hei waahanga o nga mahi haere tonu a NASA ki te ahu whakamua i te hangarau karetao mo te torotoro mokowhiti. I huraina i te tau 2010, a, mai i tera wa kua tukuna ki runga i te International Space Station (ISS) hei awhina i nga kairangirangi ki a raatau mahi o ia ra.

Ngā Āhuahira me te kaha:

Ko te karetao R2 he mea hoahoa ki te whakatauira i nga nekehanga a te tangata me te mahi i nga mahi e hiahia ana ki te taumata teitei o te mohio. He tinana humanoid o runga me nga ringa e rua me nga ringaringa, ka taea e ia te whakahaere i nga taonga me nga taputapu pera i te tangata. Ko te karetao he maha nga pukoro me nga kamera e whakarato ana i te tirohanga 3D mo ona taiao, e taea ai e ia te whakatere me te taunekeneke ki tona taiao.

Ko tetahi o nga ahuatanga matua o te karetao R2 ko tona ahuatanga, e taea ai te whakamohoatanga ngawari me te whakarereke. Ko ona ringa, hei tauira, ka taea te whakakapi ki nga taputapu motuhake, ki nga kaikawe ranei i runga i te mahi kei a koe. Ma tenei ngawari ka uru te karetao ki te whānuitanga o nga tono, i te waahi me te whenua.

Taupānga i Mokowā:

I runga i te ISS, ka awhina te karetao R2 i nga kairangirangi ki nga mahi rereke, penei i te tiaki me te whakatikatika, ka waatea te wa nui mo nga kaihopu ki te aro ki nga whakamatautau pūtaiao me etahi atu mahi whakahirahira. Ko tana kaha ki te mahi i roto i nga taiao morearea, penei i te whakahaere i nga matū paitini, te mahi hikoi mokowhiti ranei, ka whakaiti i nga raru e pa ana ki te whakaurunga o te tangata.

Pūmanawa a meake nei:

I tua atu i ana tono i te waahi, kei te kaha te karetao R2 ki te whakapai ake i te pai me te haumaru i roto i nga umanga i runga i te whenua. Ka taea te whakamahi i ona kaha matatau ki nga mahi whakangao, tiaki hauora, urupare kino, me etahi atu. Ma te whakaaunoa i nga mahi tukurua, kino ranei, ka taea e te karetao R2 te whakanui i te hua me te whakaiti i te tupono o te whara tangata.

FAQ:

Q: He pehea te rereke o te robot R2 i etahi atu robots?

A: He ahurei te karetao R2 na tona hoahoa humanoid me tona mohiotanga matatau, e taea ai e ia te mahi i nga mahi e hiahia ana ki te tino tika me te urutau.

Q: Ka taea te whakahaere mamao te karetao R2?

A: Ae, ka taea e te karetao R2 te whakahaere mamao e nga kaitirotiro rererangi, nga miihini ranei i runga i te whenua. Ka taea hoki te mahi motuhake ma te whakamahi i ona pukoro o runga me nga algorithm.

Q: He aha nga mahere a meake nei mo te robot R2?

A: Kei te mahi tonu a NASA ki te whakapai ake i te kaha o te karetao R2 me te tirotiro tono hou mo taua mea. Ko te whainga o te umanga ki te whakanui ake i tana mana motuhake me te whakawhānui ake i tana whakamahinga ki nga mahi torotoro mokowhiti me nga ahumahi whenua.

Q: He rite ano etahi robots humanoid ki te R2?

A: Ahakoa kei etahi atu robots humanoid i whakawhanakehia e nga momo whakahaere, ka tu te karetao R2 na runga i tana mahi tahi i waenga i te NASA me General Motors, me tana tukunga angitu ki te Teihana Mokowhiti o te Ao.

Rauemi:

– Paetukutuku Whaimana NASA: https://www.nasa.gov/

– Tirohanga karetao NASA R2: https://www.nasa.gov/robonaut

– Paetukutuku Whaimana General Motors: https://www.gm.com/