whakarāpopototanga:

Ko te whakararu o te ira tangata e pa ana ki te kore e rite ana te mahi, te whakatoihara ranei i runga i te ira tangata, ko te nuinga o te wa e pai ake ana te ira tangata ki tetahi. I roto i te hapori o enei ra, kei te mau tonu te whakararu o te ira tangata, ahakoa i roto i nga ahuatanga ngawari me nga momo ahua. Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga momo whakaaturanga o te ira tangata i enei wa, e tautokohia ana e te ripoata, te rangahau, me te tātaritanga whai whakaaro. Ko te whai ki te whakamarama i te hiranga o te whakatika me te whakawero i enei whakararu kia tutuki ai te riterite o te ira tangata.

He aha te Ira tangata i enei ra?

I roto i tona horopaki hou, ka uru atu ki nga tikanga whakahaehae, waiaro, me nga ahuatanga o te ira tangata, e mau tonu ana i nga mahi rerekee i runga i te ira tangata o te tangata. Ahakoa kua ahu whakamua ki te wetewete i nga ahuatanga o te whakahiato ira tangata, penei i nga arai ture me nga mahi whakahāwea, kei te mau tonu nga mahi whakahiato me te hanga i to tatou hapori i roto i nga huarahi maha.

1. Tauritenga Wahi Mahi:

Ko tetahi o nga waahi nui e kaha ana te whakararu i te ira tangata ko te waahi mahi. Ahakoa te ahu whakamua, kei te anga tonu nga wahine ki nga wero penei i te aputa utu ira tangata, te iti o te whai waahi ki nga tuunga kaihautu, me nga ahuatanga e whakararu ana i o raatau kaha. Ko nga rangahau e whakaatu ana he maha nga wa e pa ana nga wahine ki nga ahuatanga kore mohio, e arai ana i a raatau mahi ka whakahawea, ka warewarehia ranei. Kare noa tenei whakararu i te tipu o te mahi takitahi engari ka mau tonu i te rerekeetanga o te ira tangata i runga i te tauine nui ake.

2. Whakaaturanga Media:

He nui te mahi a te hunga pāpāho ki te hanga i nga tirohanga a te hapori me te whakakaha ake i nga mahi a te ira tangata. Ko te nuinga o nga wa ka whakaatuhia nga wahine i roto i nga ahuatanga o te ahua o te ahua o te ahua o te ahua, o te mea e tohuhia ana, i te iti ranei i roto i nga ahuatanga o te ao. Ka mau tonu nga tikanga ira tangata kino me te whakakaha i nga tumanako a te hapori, te whakaiti i nga whai waahi mo nga wahine me te whakakaha ake i nga whakaaro ki a ratou.

3. Matauranga:

He maha nga ahuatanga e kitea ana te whanoke ira tangata i roto i te maatauranga, tae atu ki te rerekee o te uru ki te maatauranga kounga, nga marautanga whiria, me nga ahuatanga o te ira tangata. E ai ki nga rangahau, he maha nga wa ka ngoikore nga kotiro ki te whai i nga mara STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) na runga i nga tumanako a te hapori me nga tikanga whakaakoranga. Ko enei ahuatanga ka whakaiti i nga whai waahi mo nga kotiro me te aukati i te ahunga whakamua ki te taurite ira tangata.

4. Hauora Hauora:

Ka pa ano te whakararu o te ira tangata ki te tiaki hauora, me te maha o nga wa ka raru nga wahine i nga rereketanga o te taatai, te maimoatanga, me te rangahau. I nga wa o mua, ko nga rangahau rongoa kua aro nui ki nga kaupapa tane, na te kore mohio ki nga ahuatanga rereke o nga mate me nga maimoatanga ki nga wahine. Ka pa mai pea tenei ahua kino ki nga hua hauora me te oranga o nga wahine.

5. Whakawhitinga:

He mea nui ki te mohio ko te whirinaki ira tangata e hono ana ki etahi atu momo whakahāweatanga, penei i te iwi, i te matawaka, i te taangata, me te mana ohaoha. Ko nga tangata takitahi no roto i nga roopu whakahekehia he maha nga wa e pa ana ki nga mahi whakahiato, na te mea he mea nui ki te whakatika i te ira tangata i roto i te anga whakawhiti.

Pātai Auau (FAQ):

P: He kino noa iho nga wahine ki nga wahine?

A: Kao, ka taea te whakararu i nga taangata o nga taangata katoa. Ahakoa e pa ana ki nga wahine, ka raru ano nga tane, penei i nga tumanako o te tane paitini, te iti o te uru ki te whakamatuatanga matua.

Q: Me pehea e taea ai e tatou te karo i te taha ira tangata?

A: Me whakapau kaha ki te whawhai ki te taha ira tangata. Kei roto ko te whakatairanga i te mohiotanga, te whakawero i nga tikanga, te whakatairanga i nga kaupapa here whakauru, me te whakatairanga i nga huarahi rite mo nga ira tangata katoa. Ko te matauranga, te tautoko, me te hanga waahi haumaru mo te korerorero he tino huarahi ki te whakatutuki i te orite ira tangata.

P: He whakamarumaru a-ture ki te whakararu i te ira tangata?

A: He maha nga whenua kei a raatau nga ture me nga ture hei tiaki i nga tangata takitahi mai i nga taangata ira tangata. Heoi ano, he rerekee te whaihuatanga o enei whakamarumaru, me te whakarereketanga o te ahurea ki te whakatika i nga whaanui e mau tonu ana ahakoa nga tikanga ture.

P: He aha te mahi ka taea e te tangata takitahi te mahi ki te whawhai i te kaitaraiwa?

A: Ka taea e te tangata takitahi te wero i o raatau ake whakaaro, te ako i a raatau ano mo nga take ira tangata, me te kaha ki te tautoko i nga kaupapa oritenga ira tangata. Ma te whakatairanga i te whakauru, te whakaute i etahi atu, me te whakanui i nga reo whakaheke, ka taea e nga tangata takitahi te awhina ki te whakakore i te ira tangata i roto i o raatau hapori.

Rauemi:

– Wahine o nga Whenua o te Ao: https://www.unwomen.org/

– American Association of University Women: https://www.aauw.org/

– Whakahaere Hauora o te Ao: https://www.who.int/