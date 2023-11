He aha te mea nui ake i a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, he iti noa nga ingoa e mau ana i te taumaha pera i a Walmart. Na te tini o ana toa, te whānuitanga o nga hua, me te noho ki te ao, kua rite te ahua o te toa hokohoko ki te rahi me te tauine. Heoi ano, he iti noa nga hinonga e kii ana he nui ake i a Walmart i etahi waahanga. Kia tuhurahia etahi o enei hinonga nui-nui atu i te ora me te pehea e whakatauritea ai ki te behemoth hokohoko.

Amazon: Ko te Rapa E-Commerce

Ina tae mai ki te hokohoko ipurangi, ka kingi a Amazon. I whakaturia e Jeff Bezos i te tau 1994, kua piki haere a Amazon ki te noho hei maakete ipurangi nui rawa atu o te ao. Na te maha o nga whiringa hua, nga whiringa tuku tere, me te whānuitanga o nga ratonga e piki haere tonu ana, kua huri a Amazon i te huarahi hoko tangata. Ko te nui o te maakete, e ine ana i te uara katoa o nga hea tino nui o te kamupene, he nui ake i to Walmart, na te mea ko ia te kaihokohoko nui rawa atu i te ao na tenei ine.

Alibaba: Te Hainamana E-Commerce Powerhouse

Ahakoa ko Amazon te rangatira o te waahi hokohoko ipurangi puta noa i te ao, he rite tonu te tuunga a Alibaba ki Haina. I whakaturia e Jack Ma i te tau 1999, kua tipu a Alibaba ki te roopu o nga papaaho-e-hokohoko, nga ratonga rorohiko kapua, me nga punaha utu mamati. Na ona maakete penei i a Taobao me Tmall, kua noho a Alibaba hei papaaarangi mo nga miriona kaihoko Hainamana. I runga i nga tikanga o te rahinga hokohoko kerekere o ia tau (GMV), e ine ana i te katoa o te uara o nga taonga e hokona ana i runga i te turanga, ka eke a Alibaba ki runga ake i a Walmart.

FAQ:

Q: He aha te whakapaipai maakete?

A: Ko te whakapaipai o te maakete, e kiia ana ko te potae maakete, ko te uara katoa o nga hea o te kamupene. Ka tatauhia ma te whakarea i te utu hea o naianei ki te tapeke o nga hea e toe ana. Ka whakamahia te potae maakete ki te whakatau i te rahi me te uara o te kamupene.

Q: He aha te rahinga hokohoko kerekere (GMV)?

A: Ko te nui o nga taonga hokohoko he inenga e whakamahia ana i roto i te-e-tauhokohoko hei ine i te tapeke uara o nga taonga e hokona ana i runga i te papanga i roto i te waa motuhake. Kei roto ko te uara o nga hua katoa e hokona ana, ahakoa ko te tüäpapa tonu te mana o nga taonga, ka noho hei kaitakawaenga i waenga i nga kaihoko me nga kaihoko.

Hei whakamutunga, i te wa e noho tonu ana a Walmart hei toa hokohoko, he hinonga kei runga ake i etahi waahanga. Ko Amazon te rangatira o te waahi hokohoko ipurangi puta noa i te ao, i te wa e mau ana a Alibaba i tetahi tuunga rite ki Haina. Ko enei kamupene kua whakamahi i nga hangarau me nga mahi hou ki te eke ki nga taumata angitu o mua, e whakaatu ana i te ahua o te tipu o te ahumahi hokohoko.