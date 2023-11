He aha kei muri i te waitohu Walmart?

Ina tae mai ki nga waitohu rongonui, ka mohio tonu te tohu puru me te kowhai a Walmart. Engari kua whakaaro koe he aha kei muri i tenei tohu rongonui? Ka rukuhia nga korero kei muri i te tohu Walmart ka hurahia ona tikanga huna.

Ko te tohu o te Walmart he tohu kupu kikorangi kikorangi, me te ingoa o te kamupene kua tuhia ki nga reta nui. Kei raro iho i te ingoa, ka whiti te ahua o te ra kowhai ki waho, e tohu ana i te kaha, te wawata, me te kanapa o nga wa e whakaarohia ana e Walmart. Ko te huinga o te puru me te kowhai ka hanga i te ahua o te whakawhirinaki, te pono, me te atawhai, he uara katoa e whai ana a Walmart ki te kawe ki ana kaihoko.

FAQ:

P: He aha te tohu o te tae kahurangi o te tohu Walmart?

A: Ko te tae kikorangi o te tohu Walmart e tohu ana i te whakawhirinaki, te pono, me te ngaiotanga. E whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te whakarato hua me nga ratonga kounga ki ana kaihoko.

P: He aha te tohu o te ahua kowhai ra?

A: Ko te ahua kowhai ra i roto i te tohu Walmart e tohu ana i te kaha, te tumanako, me te ao marama. E tohu ana i te wawata o Walmart ki te whakahou me te whakapai tonu, me te whakarite i te wheako hokohoko pai mo ona kaihoko.

P: He aha i whiriwhiria e Walmart he puru me te kowhai mo tana tohu?

A: I kowhiria te puru me te kowhai mo te tohu Walmart na te mea ka puta te ahua o te whakawhirinaki, te pono, me te atawhai. Ko enei tae he ataahua ki te titiro, ka hanga i te ahua o te manaaki mo nga kaihoko.

P: He rite tonu te ahua o te moko Walmart?

A: Kao, he maha nga huringa o te waitohu Walmart i roto i nga tau. Ko te waitohu o naianei, i whakaurua mai i te tau 2008, he ahua ngawari o te waitohu o mua, he hoahoa wheturangi. Ko te waitohu o naianei e whakaatu ana i te aro a Walmart ki te ngawari me te ao hou.

Ko te tohu Walmart kua noho hei waahanga nui o te tuakiri o te kamupene, e tohu ana i ona uara me ona wawata. Ka noho hei whakamaumahara ataata mo te whakapau kaha a Walmart ki te whakarato hua kounga, ratonga kaihoko pai, me te ao marama mo te kamupene me ona kaihoko.