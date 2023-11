He aha te takahi matatika i Walmart?

I nga tau tata nei, kua aro nui te take o te takahi i nga tikanga o te ao umanga. Ko Walmart, tetahi o nga kaihokohoko nui rawa atu o te ao, kaore i parea atu ki enei tautohetohe. Ko te takahi matatika i Walmart e pa ana ki tetahi mahi, whanonga ranei e takahi ana i nga tikanga whakahaere me nga paerewa matatika a te kamupene. Ko enei takahi ka puta mai i nga hara iti ki nga hara nui ake ka pa mai pea ki te ture.

Kei a Walmart tetahi ture whakahaere whanui e whakaatu ana i nga tumanako me nga kawenga a ana kaimahi. Kei roto i tenei waehere te maha o nga waahanga, tae atu ki te pono, te pono, te whakataetae tika, te noho muna, me te whakaute mo etahi atu. Ko nga takahitanga o tenei waehere ka puta i roto i nga momo ahua, penei i te mahi kino o te putea, nga taupatupatu o te paanga, te whakahawea, te whakatoi, te takahi ranei i nga ture hauora me te haumaru.

Ko tetahi takahi matatika rongonui i Walmart i puta i te tau 2012 i te wa e pa ana te kamupene ki nga whakapae mo te whakapati i roto i ana mahi Mexico. I kitea ko nga kaiwhakahaere o Walmart te whakapae i utu putea ki nga apiha o te rohe kia tere ai te mahi ki te whiwhi whakaaetanga mo nga waahi toa hou. Ko tenei mahi kino kaore i whakakino noa i te ingoa o te kamupene engari i arai ano ki nga whiunga ture me te putea.

FAQ:

P: Me pehea te whakahaere a Walmart i nga takahi matatika?

A: Ina ka purongohia, ka kitea ranei he takahi matatika, ka aro nui a Walmart ki te take me te whakahaere i tetahi tirotirohanga. I runga i te kaha o te takahi, ko nga mahi whiu ka puta mai i te tohutohu me te whakangungu ki te whakamutu i te mahi. I etahi wa, ka uru ano nga mana whakahaere ture.

P: Me pehea e taea ai e nga kaimahi te whakaatu i nga takahi tikanga i Walmart?

A: Ka whakarato a Walmart i nga hongere maha mo nga kaimahi ki te tuku korero mo nga takahi matatika, tae atu ki te waea waea muna me te punaha purongo ipurangi. E akiakitia ana nga kaimahi ki te tuku korero mo o ratou awangawanga me te kore e mataku ki te utu.

P: He aha nga tikanga i mahia e Walmart hei aukati i nga takahi matatika?

A: Hei whakautu ki nga takahi matatika o mua, kua whakatinanahia e Walmart etahi momo tikanga hei whakapakari i ana tikanga matatika. Kei roto i enei ko te whakarei ake i nga kaupapa whakangungu, te whakatuu i te Tari Matatika o te Ao, me te whakahaere i nga arotakenga i ia wa kia pai ai nga paerewa matatika.

P: He pëhea te pänga o te takahi matatika ki te ingoa o Walmart?

A: Ko nga takahi matatika ka pa ki te ingoa o Walmart, ka ngaro te whakawhirinaki a te iwi me te aukati i nga kaihoko. Ko te hanga i te whakawhirinaki me te whakaora i te ahua o te kamupene he maha nga wa me whakapau kaha me te maarama mai i te kaiarahi a Walmart.

Hei whakamutunga, ko te takahi matatika i Walmart e pa ana ki nga mahi, ki nga whanonga ranei e whakahē ana i te ture whakahaere a te kamupene. Ko enei takahi ka puta mai i nga hara iti ki nga mahi kino nui me nga hua ture. Ka aro nui a Walmart ki nga takahi matatika me te whakatinana i nga tikanga hei aukati me te whakatika i aua take. Heoi ano, ko te paanga o enei takahitanga ki runga i te ingoa o te kamupene he mea nui, me kaha ki te whakapakari i te whakawhirinaki.