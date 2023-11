He aha te kamupene nama 1 o Amerika?

I roto i te whakataetae whakataetae o nga pakihi o Amerika, ko te whakatau i te kamupene nama kotahi he mahi uaua. Heoi, ko tetahi kamupene e tu ana i nga wa katoa i waenga i ona hoa ko Apple Inc. Na ona hua auaha, te kaha o nga mahi putea, me te tohu tohu mo te ao, kua mau a Apple i tona turanga hei kamupene tuatahi o Amerika.

Apple Inc.: He Rapa Hangarau

Ko Apple Inc., i hangaia i te 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, me Ronald Wayne, kua noho hei ingoa whare i roto i nga tau. Kei te rongonui te kamupene mo ana hangarau hou me nga hoahoa hihiko, e whakaputa ana i te tini o nga hua tae atu ki nga iPhones, iPads, rorohiko Mac, me Apple Watches. Ko te pono o Apple ki te mahi auaha kua huri te ahumahi hangarau me te hopu i nga ngakau o nga kaihoko puta noa i te ao.

Angitu Putea

Ko te angitu o te putea a Apple he tohu mo tona mana ki te maakete. I nga wa katoa ka ripoatahia e te kamupene nga whiwhinga hua me nga hua hua, na te mea ko ia tetahi o nga kamupene tino nui o te ao. I te tau 2020 anake, neke atu i te $274 piriona nga moni whiwhi a Apple, e whakaatu ana i tona kaha ki te whai oranga ahakoa i roto i nga ahuatanga ohaoha wero.

Te Whakaaetanga Tohu o te Ao

Ko te tohu tohu a Apple kaore i rite. Ko tana tohu tohu me nga hoahoa hua kiko kua rite ki te kounga me te auaha. Ko nga rautaki hokohoko a Apple kua angitu te hanga i tetahi turanga kaihoko pono e tatari ana mo ia tukunga hua hou. Ko te uara waitohu o te kamupene e kiia ana kua neke ake i te $263 piriona, na reira ko tetahi o nga tohu tino nui o te ao.

FAQ

Q: Me pehea te whakatau i te kamupene tuatahi o Amerika?

A: Ko te whakatau i te kamupene nama tuatahi o Amerika he kaupapa, ka rereke pea i runga i nga paearu i whakamahia. Ko nga mea penei i te moni whiwhi, te whakapaipai maakete, te uara o te waitohu, me te paanga katoa ki te umanga ka whakaarohia.

Q: He kaitono ano mo te kamupene tuatahi o Amerika?

A: Ae, he maha atu nga kamupene ka taea te kii he kaitono mo te waahi o runga, penei i a Amazon, Microsoft, me Google. He nui hoki nga takoha a enei kamupene ki o raatau umanga me te whai waahi kaha ki te maakete.

Q: He aha te mea e tu motuhake ai a Apple i ona kaiwhakataetae?

A: Ko te pono o Apple ki te mahi auaha, hoahoa hua kiko, me te mohio tohu kaha ka wehe ke atu i ona kaiwhakataetae. Ko te kaha o te kamupene ki te tuku i nga wa katoa o nga hua o te kounga teitei e pai ana ki nga kaihoko kua whakapumau i tona turanga hei kaiarahi mo te umanga hangarau.

Hei mutunga, ahakoa ko te whakatau i te kamupene nama tuatahi o Amerika he kaupapa nui, kaore e kore kua whakapumautia e Apple Inc. Na tana hangarau hou, te angitu o te putea, me te tohu tohu o te ao, kei te kaha tonu a Apple i te maakete me te hopu i nga whakaaro o nga kaihoko puta noa i te ao.