He aha te marama tino kiki?

Title: Wehewehenga i te Enigmatic Super Full Moon: A Celestial Marvel

Kupu Whakataki:

Ko te rangi o te po kua mau i nga whakaaro o te tangata, me ona tini mea whakamiharo o te rangi. I roto i enei ahuatanga whakahihiri, ko te marama tino kikii ka tu hei tirohanga whakamihi e whakapoapoa ana i nga kaitirotiro whetu me nga kaititiro whetu. I roto i tenei tuhinga, ka rukuhia e tatou te ao whakahihiri o nga marama tino marama, te tirotiro i o raatau whakamaramatanga, te takenga mai, me te wheako whakamataku e tukuna ana e ratou.

Te Whakamarama i te Marama Katoa:

Ka puta te marama tino kiki ina tae te marama ki tona wahanga katoa i te wa ano e tata ana ki te whenua i roto i tona orbit elliptical, e kiia nei ko te perigee. Ma tenei tata ka puta te marama he nui ake, he marama ake i te marama ki tonu i te marama. Ko te kupu "supermoon" i hangaia e Richard Nolle te kaitirotiro whetu i te tau 1979, a mai i tera wa kua rongonuihia e te hunga kaingākau me te iwi whanui.

Te maarama ki nga miihini:

Kia mohio ai koe ki te kaupapa o te marama tino kikii, he mea nui kia mau ki te omio o te marama huri noa i te whenua. He rerekee te tawhiti o te marama mai i to tatou aorangi puta noa i tona amionga na te ahua o te eliptical. I te wa e noho ana te marama ki te perigee, tata ki te 30,000 kiromita te tata atu ki te Ao i te wa o te apogee, te pito tawhiti rawa atu o tona obita. Ko tenei rereketanga o te tawhiti ka arahi ki te ahuatanga o te tino marama.

Te Paanga ki runga i te ahua o te marama:

I te marama tino kiki, ka piki ake te rahi o te marama ki te 14%, ka hanga he tirohanga tino ataahua. Ka kaha ake ano te kanapa o te marama, ka whakamarama i te rangi o te po me te kanapa o te rangi. Ka tino kitea tenei kanapa i te wa e iti ana te marama ki runga i te paerangi, ka puta he pohehe o te whakahirahira me te ataahua.

FAQs mo Super Full Moons:

P: E hia nga wa ka puta nga marama tino marama?

A: E toru ki te wha nga wa ka puta mai nga marama kikii i ia tau, i runga ano i te omio o te marama.

P: He onge nga marama tino marama?

A: Ahakoa ehara i te mea tino onge, ko nga marama tino kiki tonu ka kiia he huihuinga motuhake na te ahua o to ratou ahua.

P: Ka taea e te tangata toharite te kite i te rereketanga o te marama ki tonu i te marama me te marama tino marama?

A: Ae, ko te rereketanga o te rahi me te kanapa ka kitea e te kanohi tahanga, na te mea ko te marama tino kiki hei tirohanga whakamiharo mo nga kaitirotiro katoa.

Q: He hiranga pütaiao kei nga marama tino kiki?

A: Ahakoa karekau he awenga putaiao o nga marama kikii, ka whai waahi nga kaitirotiro arorangi ki te ako i te mata o te marama i roto i nga korero nui ake.

P: He whakapono ahurea, he whakapono wairua ranei e pa ana ki nga marama tino marama?

A: He maha nga ahurea me nga tikanga wairua e tohu ana i nga tikanga tohu ki nga marama kiki i te nuinga, me nga marama tino nui ka mau te miharo me te miharo.

Conclusion:

Ko te marama tino kikii he ahuatanga tiretiera e kore e ngaro ki te hopu me te whakahihiko. Ko tona rahi nui me te kanapa nui ka hangaia he wheako makutu mo nga kaitirotiro huri noa i te ao. Ahakoa he kaingākau koe ki te arorangi, he maioha noa ranei koe ki te ataahua o te rangi o te po, ko te kite i te marama tino marama he huihuinga e kore e warewarehia me nga mea whakamiharo o to tatou ao.

Rauemi:

– NASA: https://www.nasa.gov

– EarthSky: https://earthsky.org