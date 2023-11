He aha te waehere 13 i Walmart?

I roto i nga waahi o Walmart, ka rongo pea nga kaihoko i tetahi panui i runga i te waea waea mo te "waehere 13." Ko tenei waehere ngaro i whakaohooho i te hiahia o te tini o nga kaihoko, ka miharo ratou he aha te tikanga me te aha i whakamahia ai. I tenei ra, ka ruku tatou ki te ao o te reo ngaro a Walmart ka hurahia te pono kei muri i te waehere 13.

He aha te tikanga o te waehere 13?

Ko te Waehere 13 he tohu mohio e whakamahia ana e nga hoa mahi a Walmart ki te whakamohio i o raatau hoa mahi ki tetahi ahuatanga ohorere, kino kino ranei. Ina panuitia he waehere 13, he karanga awhina mai i nga hoa katoa e waatea ana ki te hono ki tetahi waahi motuhake i roto i te toa. He maha nga take penei i te kaipahua, he kaihoko kino, he mate ohorere ranei.

He aha i whakamahia ai te waehere 13?

Ko te kaupapa tuatahi o te waehere 13 ko te whakarite i te haumaru me te haumaru o nga kaihoko me nga kaimahi. Ma te whakamahi i tetahi karere kua tohuhia, ka taea e nga hoa o Walmart te korero marie i te hiahia mo te awhina me te kore e mataku, e aro kore ranei ki te ahuatanga. Ma tenei ka taea e ratou te whakahaere i te take tere me te whai hua, me te whakaiti i nga kino ka taea, i nga raruraru ranei.

FAQ:

Q: Me mohio nga kaihoko he aha te tikanga o te waehere 13?

A: Kao, ko te waehere 13 he taputapu korero o roto e whakamahia ana e nga hoa mahi a Walmart. Ehara i te mea mo te mohiotanga, mo te maarama ranei.

Q: Ka taea e nga kaihoko te whakaatu i nga mahi hihira, kaua ki te whakawhirinaki ki te waehere 13?

A: Tino! Ka whakatenatena a Walmart i nga kaihoko ki te tuku korero mo nga mahi whakapae, mo nga whanonga ranei ki te rokiroki hoa, kaimahi haumaru ranei. Ka taea e to mataaratanga te pupuri i te taiao hokohoko haumaru mo te katoa.

Q: He tohu ano kei Walmart?

A: Ae, ka whakamahia e Walmart nga momo waehere mo nga ahuatanga rereke. Ko etahi o nga tauira ko te waehere Adam (tamaiti ngaro), te waehere ma (aitua), me te waehere kahurangi (te hauora ohorere). Ko enei waehere he waahanga o nga tikanga haumaru whanui a Walmart.

Hei whakamutunga, ko te waehere 13 i Walmart he tohu mohio e whakamahia ana e nga hoa ki te tono awhina ki te whakahaere i nga ahuatanga kino. Ahakoa kaore pea nga kaihoko e mohio ki tona tikanga, ka taea e ratou te whai waahi ki te wheako hokohoko haumaru ake ma te tuku korero mo nga awangawanga ki nga kaimahi toa. Ko te whakamahi a Walmart i nga karere kua tohuhia e whakaatu ana i to raatau pono ki te pupuri i te taiao haumaru mo te hunga katoa ka uru ki o raatau toa.