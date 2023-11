He aha te raru nui a Walmart ki te mahi pakihi puta noa i te ao?

Ko Walmart, te kaihokohoko nui rawa atu o te ao, he maha nga wero i a ia e whakawhanui ana i ana pakihi puta noa i te ao. Ko tetahi o nga raru nui o te kamupene ko te urutau i tana tauira pakihi kia pai ki nga momo ahurea, ohaoha, me nga taiao ture huri noa i te ao.

Te urutau ki nga ahurea o te rohe:

Ko tetahi o nga tino raruraru kua pa ki a Walmart ko te hiahia ki te urutau i ana mahi ki nga ahurea o te rohe. Ko te huarahi paerewa a te kamupene, kua angitu i roto i te United States, kaore i te pai ki nga kaihoko o etahi atu whenua. Me ako a Walmart ko nga mea e mahi ana i tetahi maakete kaore pea e mahi i tetahi atu maakete. Hei tauira, i kaha te kamupene ki te mohio ki nga tikanga hokohoko me nga hiahia o nga kaihoko i nga whenua penei i Haina me Tiamana, ka puta nga hua pouri.

Te whakahaere i nga wero ture:

He nui ano nga wero a Walmart i te wa e whakawhanui ana ki te ao. Kei ia whenua ana ake ture me nga ture e whakahaere ana i nga mahi hokohoko, ma Walmart e whakatere. I etahi wa, kua whakapaehia te kamupene ki te takahi i nga ture mahi, ki te whakauru atu ranei ki nga mahi aukati whakataetae, ka puta he pakanga ture me te kino o te ingoa. Ko enei arai ture kua whakaroa i nga mahere roha a Walmart me te aukati i tana kaha ki te whakatuu kaha ki etahi maakete.

Whakataetae mai i nga kaihokohoko o te rohe:

Ko tetahi atu raruraru nui mo Walmart ko te whakataetae kaha mai i nga kaihokohoko o te rohe. I roto i nga whenua maha, kua pai kee nga kaitoro hokohoko e tino mohio ana ki te maakete o te rohe me nga hiahia o nga kaihoko. Ko enei kaiwhakataetae o te rohe he kaha te pono o te waitohu me te tuku i nga hua me nga ratonga kua whakaritea, he uaua ki a Walmart te whai waahi nui ki te maakete. Na tenei i kaha te kamupene ki te whakaaro ano i ana rautaki me te rapu huarahi hei rereke i a ia mai i te whakataetae.

FAQ:

Q: He aha te Walmart?

A: Ko Walmart te kaporeihana hokohoko nui rawa atu i te ao, e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa.

Q: He aha te tauira pakihi a Walmart?

A: Ko te tauira pakihi a Walmart e aro ana ki te tuku i te tini o nga momo hua i nga utu iti, ka tutuki ma te ohaoha o te tauine me te pai o te whakahaere mekameka tuku.

Q: I pehea a Walmart i te kaha ki te whakawhanui i te ao?

A: Kua pa ki a Walmart nga wero ki te urutau ki nga ahurea o te rohe, ki te whakahaere i nga arai ture, me te whakataetae ki nga kaihokohoko a-rohe kua pumau ki nga whenua rereke.

Q: Kua angitu a Walmart i roto i ana mahi katoa o te ao?

A: Kao, kua kite a Walmart i nga angitu me nga rahuatanga i roto i tana toronga ki te ao. Ahakoa kua tutuki i a ia te angitu nui i roto i etahi maakete, kua pa ki nga uauatanga me nga raru i etahi atu.

Hei whakamutunga, ko te raru nui a Walmart ki te mahi pakihi puta noa i te ao, ko te hiahia ki te urutau i tana tauira pakihi kia rite ki nga momo ahurea, ohaoha, me nga taiao ture. Ko te urutau ki nga ahurea o te rohe, te whakatau i nga wero ture, me te whakataetae mai i nga kaihokohoko o te rohe, he tino raruraru katoa mo te toa nui. Heoi, kei te ako tonu a Walmart mai i ona wheako me te whakamahine i ana rautaki ki te hinga i enei wero me te whakawhānui ake i ona tapuwae o te ao.