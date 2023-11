Ka aha ki te kore koe e kati i nga taupānga?

I roto i te ao matihiko tere o enei ra, ka whakawhirinaki nui matou ki o maatau waea atamai me o rorohiko ki te mahi i nga mahi maha. Mai i te tirotiro i te ipurangi ki te takaro keemu, he maha nga wa ka kitea e maatau te huri i waenga i nga momo tono puta noa i te ra. Engari kua whakaaro koe he aha te mea ka kore koe e kati tika i enei taupānga? Kia rukuhia nga hua o te waiho i nga taupānga kia tuwhera me te rere ki muri.

Ina whakatuwhera koe i tetahi taupānga i runga i to taputapu, ka timata te whakahaere me te whakamahi i nga rauemi punaha penei i te mahara me te mana tukatuka. He iti enei rauemi, ka tohatohahia ki roto i nga taupānga me nga tukanga katoa e rere ana i runga i to taputapu. Ka huri koe ki tetahi atu taupānga me te kore e kati i te mea o mua, ka rere tonu i te papamuri, ka pau nga rawa utu nui.

Nga hua o te kore e kati i nga taupānga:

1. Ka pau te ora o te pākahiko: Ko te whakahaere taupānga kei te papamuri ka tino pa ki te ora o te pākahiko o to taputapu. Ko te nui ake o nga taupānga ka waiho e tuwhera ana, ka nui ake te kaha o to taputapu, ka tere ake te rere o te pākahiko.

2. Ka whakaroa te mahinga o te taputapu: I te haere tonu o nga taupānga ki te papamuri, ka pau te mahara me te mana tukatuka, ka puhoi haere to taputapu. Ka hua tenei i te mahi tomuri, te whakaroa i nga whakautu, me te hekenga o te kaha.

3. Whakanuia te whakamahinga raraunga: Ko etahi o nga taupānga ka tiki raraunga mai i te ipurangi, ahakoa ka rere ki muri. Ka kaha ake te whakamahi raraunga, ka nui ake pea i to rohenga mahere raraunga me te utu taapiri.

4. Nga raruraru haumarutanga pea: Ko te waiho i nga taupānga e tuwhera ana i te papamuri ka raru pea te haumarutanga. Ko etahi o nga taupānga ka uru tonu ki nga korero tairongo, ka mahi ranei i nga mahi me te kore koe e mohio, ka raru pea to noho muna me to haumarutanga.

FAQ:

Q: Ko te kati i nga taupānga ka whakaora i te ora o te pākahiko?

A: Ae, ka taea e te kati nga taupānga te tiaki i te ora o te pākahiko ma te aukati i a raatau kia rere ki muri me te pau te hiko.

P: Me kaha ahau ki te kati i nga taupānga?

A: Ko te tikanga kaore e tika ana nga tono katia ki te kore e aro mai, ka raru ranei tetahi taupānga. I hangaia te punaha whakahaere ki te whakahaere tika i nga rauemi taupānga.

P: Ka rere nga taupānga katoa ki te papamuri?

A: Kaore, kaore nga taupānga katoa e rere ana i muri. Ko etahi o nga taupānga, penei i nga ratonga roma waiata, i nga taupānga whakatere ranei, ka haere tonu ki te whakarato taumahinga kore e haukotia.

Hei whakamutunga, ma te kati i nga taupānga ka oti ana koe ki te whakamahi ka awhina i te arotau i te mahi o to taputapu, te tiaki i te ora o te pākahiko, me te tiaki i to noho muna. He mea nui kia mahara ki nga taupānga e rere ana i te papamuri me te kati i ia wa i nga mea kaore e tika kia pai ai te wheako kaiwhakamahi.