He aha te mea ka paato tatou ki te kati?

Kua whakaaro koe he aha te mea ka puta i muri i nga tirohanga ka paato koe i te paatene "whakaweto" i runga i to rorohiko? Ko te ahua he mahi ngawari, engari he maha nga mahi uaua ka mahia kia pai ai te kati. Kia ata titiro tatou ki nga mea ka puta ina timata tatou i te mahi kati.

Ka paato koe i te paatene kati, ka whiwhi to punaha whakahaere i te whakahau ka timata ki te whakarite mo te kati. Ka timata ma te kati i nga tono tuwhera katoa me te penapena i nga raraunga kaore ano kia tiakina. Ma tenei ka kore koe e ngaro tetahi mahi nui, he ahunga whakamua ranei.

I muri mai, ka tukuna e te punaha whakahaere he tohu ki nga mahi whakahaere katoa, me te tohutohu kia mutu marie. Ma tenei ka taea e ratou te tiaki i o raatau ahuatanga o naianei me te mahi i nga mahi horoi e tika ana. Ka mutu nga mahi katoa, ka neke te punaha whakahaere ki te mahi e whai ake nei.

Ka wetekina e te punaha whakahaere nga taputapu rokiroki hono katoa, penei i nga puku pakeke me nga USB. Ma tenei mahi e whakarite kua tuhia nga raraunga katoa ki nga taputapu rokiroki me te mea kua reri ki te momotu haumaru. Kia oti te tukanga tango, ka haere te punaha whakahaere ki te taahiraa whakamutunga.

I te taahiraa whakamutunga, ka tukuna e te punaha whakahaere he tohu ki te taputapu, ka tohutohu kia heke te hiko. Ka whakawhiwhia tenei tohu e te papahoa papahoa, ka tukuna he whakahau ki te waeine hiko kia tapahia te hiko. Ko te mutunga, ka kati te rorohiko.

FAQ:

P: Ka aha mena he mahi kare ano au i tiakina ina paato au i te kati?

A: Ko te nuinga o nga punaha whakahaere hou e akiaki ana kia tiakina to mahi i mua i te kati. Heoi, ki te paopao pohehe koe i te katinga me te kore e penapena, ka ngana pea etahi tono ki te whakaora i o mahi kare ano i tiakina i te wa e whakatuwhera ai koe.

P: Ka taea e au te aukati i te mahi kati?

A: Ae, ka taea e koe te haukoti i te mahi kati ma te panui i te paatene "whakakore" ka pehi ranei i tetahi ki runga i to papapātuhi. Ma tenei ka aukati i te raupapa whakaweto ka taea e koe te whakamahi tonu i to rorohiko.

P: Ka aha mena ka kaha ahau ki te kati i taku rorohiko?

A: Ko te kati i to rorohiko ma te pupuri i te paatene hiko ka ngaro te raraunga me te kino o to taputapu. I nga wa katoa ka tohutohuhia kia whakamahia te tikanga katinga tika kia pai ai te kati me te maeneene.

Hei mutunga, ma te panui i te paatene katinga ka timata i te raupapa o nga mahi ka mutu te whakahaere i nga tono, te tango i nga taputapu rokiroki, me te whakaheke i te taputapu. Ma te mohio ki nga mea ka puta i muri i nga whakaaturanga ka awhina i a maatau ki te mohio ki te uaua o te mahi katinga me te whakarite kia whai tatou i nga tikanga tika mo te kati haumaru.