Ka aha mena ka whakawetohia e koe nga raraunga pūkoro mo nga taupānga?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga taupānga waea hei waahanga nui o to tatou oranga. Mai i nga papaaapori paapori ki nga taputapu hua, ka whakawhirinaki matou ki enei taupānga kia noho hono me te mahi i nga mahi i runga i te haere. Heoi, kua whakaaro koe he aha te mea ka whakawetohia e koe nga raraunga pūkoro mo enei taupānga? Kia ata titiro tatou.

Ina whakakorehia e koe nga raraunga pūkoro mo tetahi taupānga, ko te tikanga ka kore te taupānga e uru ki te ipurangi ina kore koe e hono ki te whatunga Wi-Fi. He maha nga paanga ka pa ki te taupānga me ona mahi.

He aha te mea ka pa ki nga taupānga pāpāho pāpori?

Ko nga taupānga pāpāho pāpori penei i a Facebook, Instagram, me Twitter e whakawhirinaki nui ana ki te hononga ipurangi ki te tiki whakahōutanga, whakamohiotanga me nga mea hou. Ki te whakawetohia e koe nga raraunga pūkoro mo enei taupānga, kare koe e whiwhi whakamohoatanga mo te wa-tuuturu, ka kore pea to whangai e whakahou kia hono ra ano koe ki Wi-Fi. Heoi, ka taea tonu e koe te tirotiro i nga ihirangi kua utaina i mua me te uru ki etahi ahuatanga kaore e hiahiatia he hononga ipurangi, penei i te tiro i nga whakairinga kua tiakina, i nga tauira ranei.

He aha te korero mo nga taupānga karere?

Ko nga tono Karere penei i a WhatsApp, Messenger, me te iMessage hoki me whai hononga ipurangi hei tuku me te whiwhi karere. Mena ka whakakorehia e koe nga raraunga pūkoro mo enei taupānga, kaore koe e kaha ki te tuku, ki te whiwhi karere mena ka hono koe ki Wi-Fi. Heoi, ka taea tonu e koe te uru ki to hitori korero me te panui i nga karere tawhito.

He aha mo etahi atu taupānga?

Mo etahi atu taupānga karekau e tino whakawhirinaki ki nga raraunga tuuturu, ko te whakaweto i nga raraunga pūkoro kaore pea he painga nui. Ko nga tono penei i nga taputapu tuhi tuhipoka, nga tono huarere, nga keemu kaore e hiahiatia he hononga ipurangi kia mahi ka mahi tonu.

Hei mutunga, ko te whakaweto i nga raraunga pūkoro mo nga taupānga ka taea te whakatiki i o raatau mahi me nga whakahoutanga wa-tūturu. Heoi, he huarahi whai hua ano ki te tiaki i te whakamahinga raraunga me te aukati i nga taupānga kia kore e whakamahia o raraunga pūkoro i muri. He mea nui kia whai whakaaro koe ki o hiahia me o hiahia ina whakatau ana me whakaweto nga raraunga pūkoro mo etahi taupānga.

FAQ:

Q: Ka taea tonu e au te whakamahi i nga taupānga kaore he raraunga pūkoro?

A: Ae, ka taea tonu e koe te whakamahi i etahi taupānga kaore e hiahiatia he hononga ipurangi, penei i nga keemu me nga taputapu tango tuhipoka. Heoi, ko nga taupānga e tino whakawhirinaki ana ki nga raraunga tuuturu, penei i nga paapori paapori, i nga tono karere ranei, he iti noa te mahi kaore he hononga ipurangi.

Q: Ma te whakaweto i nga raraunga pūkoro mo nga taupānga ka ora te pākahiko?

A: Ko te whakakore i nga raraunga pūkoro mo nga taupānga ka paku pa ki te ora o te pākahiko i te mea e aukati ana i nga taupānga ki te tukutahi me te whakamahi raraunga kei muri. Heoi, ka rereke pea te paanga ki te ora o te pākahiko i runga i te taupānga motuhake me tana whanonga.

Q: Ka taea tonu e au te whakamahi Wi-Fi i te wa e weto ana nga raraunga pūkoro mo nga taupānga?

A: Ae, ka taea tonu e koe te hono atu ki Wi-Fi me te whakamahi i nga taupānga me whai hononga ipurangi ahakoa ka wetohia nga raraunga pūkoro mo aua taupānga. He motuhake te hononga Wi-Fi i nga tautuhinga raraunga pūkoro.