Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. Hei aukati i te mate shingles, kua hangaia he kano kano ko Shingrix, e hiahia ana kia rua nga pota kia tukuna mo etahi marama i te wehe. Engari ka aha ki te kore koe e pupuhi i te rua o nga kirikiri i te waa?

He aha te mea nui o te pupuhi kowhao tuarua?

He mea nui te horopeta tuarua o te kano kano kano ki te whakatutuki i te tino whakamarutanga ki te huaketo. Ahakoa ka awhina te horopeta tuatahi ki te whakakaha i te punaha raupatu, ko te horopeta tuarua ka mahi hei whakanui, hei whakakaha me te whakaroa i te urupare mate a te tinana. Ki te kore te pere tuarua, kare pea te taumata o te whakamarumaru i te teitei, ka noho whakaraerae koe ki te whakawhanaketanga o te koriri.

He aha nga raru o te kore e pa ki te pere tuarua i te waa?

Ki te whakaroa koe, ki te ngaro ranei i te pere tuarua o te kowhaowhao, ka nui ake pea to tupono ki te whakawhanake i te mate kopa. Ka tino heke te whai huatanga o te kano kano ki te kore te horopeta tuarua, ka noho whakaraerae koe ki te huaketo. I tua atu, ahakoa kua whiwhi koe i te horopeta tuatahi, kare pea to urupare aukati i te kaha ki te aukati i te whakaohooho o te huaketo varicella-zoster.

Ka taea tonu e koe te kopere i nga whiu tuarua mena ka ngaro koe i te waa kua tohua?

Ae, ka taea tonu e koe te tango i nga kopere kowhatu tuarua ahakoa ka ngaro koe i te waa kua tohua. I te nuinga o te wa ka tūtohuhia kia whiwhi wawe i te horopeta tuarua i muri i te waahi kua tohua, e rua ki te ono marama i muri i te horopeta tuatahi. Heoi, ki te ngaro koe i tenei wa, me korero koe ki to kaiwhakarato hauora kia mohio ai koe ki te huarahi pai.

Opaniraa

He mea nui te tango i nga pota e rua o te kano kano kano hei whakanui ake i te whakamarumaru ki te huaketo. Ahakoa ko te horopeta tuatahi e whakarato ana i etahi taumata o te mate mate, ko te horopeta tuarua ka mahi hei whakanui ake me te whakaroa i te urupare mate. Mena ka ngaro koe i te wa e tika ana mo te pere tuarua, he mea nui ki te korero ki to kaiwhakarato hauora ki te whakarite kia whiwhi koe i te whakamarumaru e tika ana mo te maru. Kaua e whakaroa, whakarite i to hauora me te pupuhi tuarua i te wa.

FAQ

Q: He aha te shingles?

A: Ko te shingles he mate huaketo na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate.

P: He aha te kano kano kano?

A: Ko te kano kano kowha, e mohiotia ana ko Shingrix, he kano kano hei awhina i te aukati i te mate. Ka tukuna kia rua nga pota, he marama torutoru te wehe.

P: He aha te mea nui o te pere kowhao tuarua?

A: Ko te horopeta tuarua o te kano kano kano he mea whakahihiri, hei whakakaha me te whakaroa i te urupare mate a te tinana ki te huaketo.

P: Ka aha ki te kore koe e werohia o shingles tuarua i te wa?

A: Ki te kore te pere tuarua o te whiu, kare pea te taumata o te whakamarumaru ki te huaketo e tino whakaraerae, ka whakaraerae koe ki te whakawhanaketanga o te mate.

P: Ka taea tonu e koe te kopere i nga whiu tuarua mena ka ngaro koe i te waa kua tohua?

A: Ae, ka taea tonu e koe te tango i nga kopere kowhatu tuarua ahakoa ka ngaro koe i te waa kua tohua. He mea nui ki te korero ki to kaiwhakarato hauora ki te whakatau i te huarahi pai rawa atu.