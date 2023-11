Ka aha mena ka monohia e koe tetahi taupānga?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki nga momo tono ki te mahi i nga momo mahi, mai i te whakawhitiwhiti korero ki te whakangahau me te hua. Heoi, kua whakaaro koe he aha te tupu ina mono koe i tetahi taupānga i runga i to taputapu? Kia rukuhia nga korero.

Ina whakakorehia e koe tetahi taupānga i runga i to waea atamai, ka kore koe e hohe. Ko te tikanga ka kore te taupānga e rere i te papamuri, ka puta ranei ki to mata o to kaainga. Ko te whakakore i te taupānga ka whai hua mo etahi take, penei i te whakawātea i te waahi rokiroki, te whakapai ake i te mahinga o te taputapu, te aukati ranei i nga whakamohiotanga kore.

Ka ahatia nga raraunga o te taupānga?

Ina whakakorehia e koe tetahi taupānga, kaore e mukua ana raraunga. Ko nga raraunga o te taupānga, tae atu ki nga tautuhinga, nga manakohanga, me nga mea i hangaia e te kaiwhakamahi, ka mau tonu ki to taputapu. Ko te tikanga, ki te whakatau koe ki te whakahohe ano i te taupānga a muri ake nei, ka mau tonu to raraunga.

Ka taea tonu e au te whakahou i tetahi taupānga kua haua?

Ae, ka taea tonu e koe te whakahou i tetahi taupānga kua haua. Ko te whakakore i tetahi taupānga ka aukati i te rere kaha ki runga i to taputapu; e kore e whakawhāiti i te reira whakahōunga. Ina watea mai he whakahou mo te taupānga haua, ka taea e koe te kowhiri ki te whakauru pera i etahi atu whakahōu taupānga. Heoi, kia maumahara ko te whakahōu i tētahi taupānga hauā e kore e whakahoe aunoa.

Ka taea e au te whakahohe i tetahi taupānga haua?

Tino! Ko te whakaahei i te taupānga haua he mahi ngawari. Ka taea e koe tenei ma te haere ki nga tautuhinga o to taputapu, whakatere ki te rarangi o nga taupānga haua, me te whiriwhiri i te taupānga e hiahia ana koe ki te whakahohe. Ina whakahohea, ka puta ano te taupānga ki to mata o to kaainga, a ka taea e koe te whakamahi kia rite ki o tikanga.

Hei whakamutunga, ko te whakakore i tetahi taupānga i runga i to waea atamai ka taea e koe te whakakore mo te wa poto, mo te pumau tonu ranei, te whakawātea i nga rauemi me te aukati i te rere ki muri. Heoi, he mea nui kia mohio ko te whakakore i te taupānga kaore e mukua ona raraunga, ka taea tonu e koe te whakahou, te whakahohe ano ranei i nga wa katoa. Na, ki te hiahia koe ki te arotau i te mahi o to taputapu, ki te whakakore ranei i te mata o to kaainga, whakaarohia te whakakore i nga taupānga kaore koe e whakamahi, e hiahia ana ranei.