Ka aha mena ka tango au i tetahi taupānga?

I roto i te ao tere o te hangarau, kua noho nga taupānga hei waahanga nui o to tatou oranga ia ra. Mai i nga papaaho paapori ki nga taputapu hua, ka whakawhirinaki matou ki enei tono kia noho hono, kia whakangahau, kia whakaritea. Engari kua whakaaro koe he aha te tupu ina tango koe i tetahi taupānga? Kia rukuhia nga korero.

Ina wetewete koe i tetahi taupānga mai i to taputapu, he maha nga mea ka puta i muri i nga tirohanga. Tuatahi, ka tangohia te taupānga mai i to mata o to kaainga, i to pouaka tono ranei, na reira ka kore e uru ki te paato kotahi. Ma tenei mahi ka wetekina te waahi rokiroki i runga i to taputapu, ka whai hua mena kei te iti to mahara.

Ko te tango i tetahi taupānga ka tango i nga raraunga katoa me nga konae mai i to taputapu. Kei roto i tenei ko nga tautuhinga, manakohanga, me nga korero whaiaro kua whirihorahia e koe i roto i te taupānga. Heoi, he mea nui kia mahara ka taea e etahi taupānga te rokiroki raraunga ki waho, penei i te kapua, i runga i te tūmau. I enei ahuatanga, ko te tango i te taupānga mai i to taputapu ka kore e mukua enei raraunga, ka taea tonu e koe te uru atu ma etahi atu huarahi.

Nga Uiraa Ui:

Q: Ma te tango i tetahi taupānga ka mukua taku kaute, ohaurunga ranei?

A: Ko te tango i tetahi taupānga kaore e whakakore aunoa i to putea, ka whakakore ranei i nga ohaurunga e hono ana. Ka hiahia pea koe ki te whai i etahi atu mahi, penei i te whakapiri atu ki te roopu tautoko o te taupānga, te uru atu ranei ki o tautuhinga kaute, kia tino tangohia.

P: Ka taea e au te whakauru ano i tetahi taupānga i muri i te tangohanga?

A: Ae, ka taea e koe te whakauru ano i tetahi taupānga i muri i te tango. Me toro noa ki te toa taupānga, ki te maakete ranei i tango tuatahi ai koe i te taupānga me te rapu. Ka taea e koe te whakauru ano ma te paato kotahi.

P: Ka tangohia e te tango i tetahi taupānga nga whakahōu katoa?

A: Ae, ma te tango i tetahi taupānga ka tango i nga whakahou katoa i whakauruhia ki to taputapu. Mena ka whakauru ano koe i te taupānga a muri ake nei, ka hiahia koe ki te whakahou ano kia uru atu ki nga ahuatanga hou me nga whakapainga.

Hei mutunga, ko te tango i tetahi taupānga ka tangohia mai i to taputapu, ka whakawātea i te waahi rokiroki, ka mukua nga raraunga e pa ana. Heoi, he mea nui kia whai whakaaro koe ki te rokiroki raraunga o waho, ki nga mahi e pa ana ki nga kaute e tika ana mo te tango katoa.