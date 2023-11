He aha nga kai ka mutu te whakaheke i te nasal?

Ko te pupuhi i muri i te ihu he ahua noa ka puta i te wa e whakaemihia ana te nui o te hūpē ki muri o te korokoro, ka puta te mamae me te hiahia tonu ki te horoi i te korokoro. Ahakoa he maha nga rongoa e waatea ana hei whakamaarama i tenei mate, ko te whakauru i etahi kai ki roto i to kai ka taea hoki te whakaiti i te pupuhi o muri i te nasal. Anei etahi o nga kai ka taea te awhina:

1. Kanekane: E mohiotia ana mo ona huanga anti-inflammatory, ka taea e te kanekane te whakaiti i te mumura o te ihu me te whakaheke i te pupuhi i muri i te nasal. Ka taea e koe te kai i te kanekane i roto i nga momo ahua, penei i te pakiaka kanekane hou, te tii kanekane, te taapiri atu ranei ki o kai.

2. Turmeric: Kei roto i te Turmeric te curcumin, he puhui whai mana kaha ki te aukati i te mumura me te antioxidant. Ko te taapiri i te turmeric ki to kai ka awhina i te whakaiti i te mumura me te hūpē angiangi, ka ngawari ake te horoi i nga ihu.

3. Hua Citrus: Ko nga hua citrus penei i te karaka, te rēmana, me te karepe he nui te huaora C, ka taea te whakanui i to punaha mate me te awhina ki te whakaiti i te hanga o te hūpē nui. Hei taapiri, ko te waikawa i roto i nga hua citrus ka awhina i te pakaru o te hūpē, ka awhina i te pupuhi i muri i te nasal.

4. Karika me te aniana: Kei roto i te karika me te aniana nga puhui he taonga patu mokowhiti, ka awhina i te patu i nga mate ka whai waahi ki te whakaheke i te ihu. Ko te whakauru i enei kai ki roto i o kai ka taea e koe te reka me te awhina.

5. Nga kai raukikini: Ko nga mea kakara penei i te pepa cayenne, te paura tiihi, me te horseradish ka awhina i te hūpē angiangi me te maamaa o nga ihu. Heoi ano, he mea nui kia mohio kaore pea nga kai raukikini e pai mo nga tangata katoa, na te mea ka raru pea te hunga e puku tairongo ana, e rere ana ranei te waikawa.

Ahakoa ka awhina enei kai ki te whakaheke i te pupuhi i muri i te ihu, he mea nui kia mahara he rereke nga whakautu takitahi. Mena kei a koe nga tohu kino, mau tonu ranei, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te whakamaarama tika me te mahere maimoatanga.

FAQ:

P: He aha te whakaheke i te nasal?

A: Ko te whakaheke i muri i te nasal he ahuatanga ka kohia te nui o te hūpē ki muri o te korokoro, me te hiahia tonu ki te horoi i te korokoro.

P: Me pehea te awhina o nga kai ki te whakaheke i te ihu?

A: Ko etahi o nga kai e mau ana i nga taonga whakaahuru, antimicrobial, whakahiato hūpē ranei, ka taea te whakaiti i te mumura, te patu i nga mate, me te ngawari ki te horoi i nga ihu.

P: Ko enei kai hei whakakapi mo te rongoa?

A: Kao, ka taea e enei kai te whakakii i nga maimoatanga rongoa engari kaua e whakakapi i nga rongoa kua tohua. He mea nui ki te toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te tātaritanga me te maimoatanga tika.