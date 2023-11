He aha nga kamupene kai tere na Haina?

I nga tau kua pahure ake nei, he nui te haumi a Haina ki nga momo umanga puta noa i te ao, tae atu ki te waahanga kai tere. He maha nga mekameka kai tere rongonui kua uru ki roto i nga kamupene Hainamana, ka puta nga patai mo te awe me te paanga o enei hokonga. Kia ata titiro ki etahi o nga kamupene kai nohopuku nui kei a Haina inaianei.

Ko McDonald's: Ko tetahi o nga mekameka kai tere tino rongonui o te ao, ko McDonald's, kei Haina. Heoi, he mea nui kia mohiohia ahakoa he kaha te turanga a McDonald's ki te maakete Hainamana, ehara i te kamupene Hainamana. Ko te nuinga o nga wharekai a McDonald i Haina e whakahaeretia ana e tetahi hoa rautaki, CITIC Limited, me CITIC Capital, he kamupene haumi a te kawanatanga o Haina.

Whare Pizza: Ko te Pizza Hut, he mekameka pizza rongonui, ehara i te kamupene Hainamana. He apiti no Yum! Brands, he kaporeihana kai nohopuku o Amerika. Heoi, Yum! He kaha te noho a Brands ki Haina, he maha nga waahi Pizza Hut puta noa i te motu.

KFC: KFC, tetahi atu waitohu rongonui i raro i te Yum! Ko nga waitohu, he waahi nui ki Haina. Inaa, ko Haina tetahi o nga maakete nui rawa atu mo KFC puta noa i te ao. Ahakoa ehara a KFC i te kamupene Hainamana, Yum! Kua whakaturia e Brands tetahi hinonga motuhake ko Yum China Holdings hei whakahaere i ana mahi ki te whenua.

FAQ:

Q: He mekameka kai nohopuku nui na nga kamupene Hainamana?

A: Ahakoa karekau he mekameka kai tere nui na nga kamupene Hainamana katoa, he nui te noho o etahi mekameka ki Haina na te mea he hononga, he apiti ranei.

Q: Ko McDonald's na Haina?

A: Kao, ehara i te kamupene Hainamana a McDonald's. Heoi, he hononga rautaki tana ki a CITIC Limited me CITIC Capital ki te whakahaere i ana wharekai ki Haina.

Q: Na wai te Pizza Hut?

A: Ko te Pizza Hut he apiti o Yum! Brands, he kaporeihana kai nohopuku o Amerika. Yum! He kaha nga waitohu ki Haina, tae atu ki te maha o nga waahi Pizza Hut.

Q: Ko KFC na Haina?

A: Kao, ehara te KFC i te kamupene Hainamana. He waitohu kei raro i a Yum! Brands, he hinonga motuhake tona ko Yum China Holdings hei whakahaere i ana mahi i Haina.

Hei whakamutunga, ahakoa he nui nga moni whakangao a Haina i roto i nga momo umanga puta noa i te ao, tae atu ki te waahanga kai tere, ko nga mekameka kai tere penei i a McDonald's, Pizza Hut, me KFC ehara i nga kamupene Hainamana. Heoi, he kaha te noho o enei mekameka ki Haina na te mea he hononga, he apiti, he hinonga motuhake ranei kua whakaturia hei whakahaere i nga mahi o te motu.