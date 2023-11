By

He aha te whanau na Walmart?

I roto i te ao o nga roroa hokohoko, ko Walmart tetahi o nga kamupene tino whai mana me te angitu o te ao. Na tana whatunga toa me te maha o nga momo hua, kua noho a Walmart hei ingoa whare mo nga miriona kaihoko. Heoi, mo te mana rangatira, ko te whakautu ki te patai "He aha te whanau na Walmart?" ehara i te mea ngawari ki ta tetahi e whakaaro ai.

He kamupene hokohoko a Walmart, ko te tikanga na nga kaipupuri hea e pupuri ana i ana kararehe. Ko te whanau Walton, heoi, he waahi nui to te kamupene, a, kua whai waahi nui ki te angitu. Na te patereareha o te whanau, a Sam Walton, i whakatu a Walmart i te tau 1962, a kei te kaha tonu ona uri ki nga mahi a te kamupene.

FAQ:

Q: Ko wai nga mema o te whanau Walton?

A: He maha nga mema o te whanau Walton, penei i a Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, me Christy Walton, me etahi atu. He uri enei tangata na Sam Walton, a, ko etahi o nga tangata whai rawa o te ao.

P: E hia te rahi o Walmart na te whanau Walton?

A: Mo nga korero hou e waatea ana, kei te whanau Walton te 50% o nga hea a Walmart. Na tenei ko ratou nga kaipupuri hea nui rawa atu i roto i te kamupene.

Q: Kei etahi mema o te whanau Walton e mau ana i nga turanga whakahaere i Walmart?

A: Ahakoa karekau he mema o te whanau Walton i tenei wa e mahi ana hei kaiwhakahaere i Walmart, kua mau ratou i nga tuunga matua i roto i te kamupene. Hei tauira, ko Rob Walton, te tama matamua a Sam Walton, i noho hei tiamana mo Walmart mai i te tau 1992 ki te 2015.

P: Kei kona ano etahi atu kaipupuri hea nui i Walmart?

A: Ahakoa e mau ana te whanau o Walton i tetahi paanga nui ki Walmart, tera ano etahi atu kaipupuri hea nui. Kei roto i enei ko nga momo putea umanga, penei i nga putea takitahi me nga putea penihana, tae atu ki nga kaipupuri moni takitahi kei a raatau nga taonga Walmart.

Hei whakamutunga, ahakoa he kamupene hokohoko a Walmart, kaore e taea te warewarehia te awe me te mana rangatira o te whanau Walton. Ko ta ratou whai waahi nui ki te hitori o te kamupene me te nui o nga paanga rangatira kua whai waahi nui ki te hanga i a Walmart ki roto i te whare hiko o enei ra.