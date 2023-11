He aha nga inu ka whakakore i te hūpē i roto i te tinana?

Ko te hūpē, he matū pīwari i hangaia e te tinana, ka whai wāhi nui ki te tiaki i o tatou punaha manawa mai i nga tukumate kino me nga whakapouri. Heoi, ko te nui o te hanga hūpē ka puta te hauhautanga me te popoketanga. Mena kei te rapu koe i nga huarahi taiao hei whakaiti i te hanga hūpē, ka taea e etahi inu te awhina. Kia tirotirohia etahi o nga whiringa tino whai hua.

1. Te wai mahana me te rēmana: E mohiotia ana te rēmana mo te nui o te huaora C, ka taea te awhina i te hūpē angiangi me te whakaiti i te popoketanga. Ko te kohi i te wai rēmana hou ki roto i te wai mahana me te momi i te roanga o te ra ka taea te whakaora.

2. Tii otaota: Ko nga momo momo tii otaota, penei i te pepa, te kanekane, me te chamomile, he taonga ka taea te wawahi i te hūpē me te whakaahuru i te punaha manawa. Ka taea te pai ki enei tea i te wera, i te makariri ranei, i runga i te hiahia whaiaro.

3. Hupa mahana: Ka taea e nga hupa heihei, huawhenua ranei te whakamakuku i te tinana me te whakaheke i te hūpē. Ka taea hoki e te mahana o te hupa te whakamarie me te awhina mai i te paheketanga.

4. Tea kākāriki: Kikī ki nga antioxidants, ka taea e te ti kariki te whakanui i te punaha mate me te whakaiti i te hanga hūpē. He pai ake te kai kaore he miraka, he huka ranei hei whakanui ake i ona painga.

5. Miraka Turmeric: Kei roto i te Turmeric he puhui e kiia nei ko te curcumin, he mea whakararu i te mumura. Ko te whakaranu i te paura turmeric me te miraka mahana me te timonga o te pepa pango ka taea te whakaiti i te hūpē me te whakararu i te mamae manawa.

FAQ:

Q: He aha te take ka nui rawa te hanga hūpē?

A: Ko te nui o te hanga hūpē ka puta mai i te mate pāwera, i te mate manawa, i te sinusitis, i te kai paipa, i te whakapataritari i te taiao.

P: He rongoa enei inu mo nga mate e pa ana ki te hūpē?

A: Ahakoa ka taea e enei inu te whakaiti i te hanga hūpē, ehara i te rongoa mo nga mate o raro. Mena kei a koe nga tohu tohe, kino ranei, he mea nui ki te toro atu ki tetahi tohunga hauora.

P: Ka taea e te katoa enei inu?

A: Ko te tikanga, he haumaru enei inu mo te nuinga o te tangata. Engari, ki te whai koe i etahi ahuatanga hauora motuhake, mate mate mate ranei, he mea tika kia korero ki tetahi tohunga hauora i mua i te whakauru ki roto i to kai.

Ko te whakauru i enei inu ki roto i o mahi o ia ra ka taea te whakaora mai i te hanga hūpē me te whakatairanga i te hauora manawa. Kia mahara ki te noho wai me te pupuri i te kai taurite hei tautoko i te oranga katoa.