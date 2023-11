He aha te tikanga o te tohu o Walmart?

Ko Walmart, te toa toa e mohiotia ana mo te maha o nga hua me nga utu whakataetae, he tohu e mohiotia tonutia ana e nga miriona taangata huri noa i te ao. Engari kua whakaaro koe he aha te tikanga o tenei tohu tohu? Kia ata titiro tatou.

Ko te waitohu Walmart he tohu kupu kikorangi, puru me te ingoa o te kamupene kua tuhia ki nga reta matua. He paku piu nga reta, e whakaatu ana i te moko te ahua o te neke me te hihiko. Ko te tae kahurangi he maha nga wa e hono ana ki te whakawhirinaki, te pono, me te ngaiotanga, e hono ana ki te pono o Walmart ki te whakarato hua me nga ratonga kounga ki ana kaihoko.

Ko te pupuhi o te ra kowhai kei runga ake i te tohu kupu pea te mea tino motuhake o te waitohu. He tohu tenei ra i te kaupapa a Walmart ki te kawe i nga hua utu nui ki nga tangata o te ao katoa. E tohu ana i te whainga a te kamupene ki te whakamarama i te oranga o ana kaihoko ma te tuku utu iti mo ia ra.

FAQ:

P: He aha te tohu kupu?

A: Ko te tohu kupu he momo moko kei roto anake i te ingoa o te kamupene, i nga tohu tuatahi ranei, i hangaia ma te ahurei me te mohio.

Q: He aha te tae kahurangi e hono ana ki te whakawhirinaki me te pono?

A: Ko te tae kahurangi e hono ana ki te pumau, te marino, me te whakawhirinaki. E whakamahia nuitia ana e nga pakihi ki te kawe i te pono me te ngaiotanga.

P: He aha te tohu o te pupuhi ra?

A: Ko te pupuhi ra he huānga hoahoa e tohu ana i te kaha, te kanapa, me te pai. I roto i te horopaki o te waitohu a Walmart, he tohu i te pono o te kamupene ki te whakarato hua utu nui me te whakamarama i te oranga o ana kaihoko.

Hei whakamutunga, ko te tohu a Walmart he tohu kaha mo nga uara me te kaupapa o te kamupene. Ko te tohu kupu kikorangi e whakaatu ana i te pono me te pono, ko te kowhai o te ra e mau ana i te pono o Walmart ki te tuku hua utu nui. Ko enei huānga ka hanga he moko e mohio tonu ana, e pa ana ki nga kaihoko puta noa i te ao.