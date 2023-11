He aha te tikanga o nga raraunga kore here mo nga taupānga?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho te whakamahinga o nga tono pūkoro hei waahanga nui o to tatou oranga ia ra. Mai i nga papaaapori paapori tae atu ki nga kaiwhaiwhai tinana, ko enei taupānga ka kohikohi me te tukatuka i te maha o nga raraunga hei whakarato i nga wheako whaiaro. Heoi ano, ko te take o te noho muna me te haumarutanga he awangawanga tonu mo nga kaiwhakamahi. Hei whakatutuki i tenei, he maha nga kaiwhakawhanake taupānga kua timata ki te tuku i te kowhiringa o nga raraunga kore here mo o raatau kaiwhakamahi. Engari he aha te tikanga o tenei?

Ko nga raraunga kore here mo nga taupānga e pa ana ki te whakaaetanga i tukuna e nga kaiwhakamahi ki te tuku i te taupānga ki te uru me te whakamahi i o raatau korero whaiaro me te kore he here, he here ranei. Ko te tikanga ka taea e te taupānga te kohikohi, te rokiroki, me te tātari i te whānuitanga o nga raraunga, tae atu ki te waahi, nga hoapaki, nga hitori tirotiro, tae atu ki nga korero koiora. Ma te tuku urunga raraunga kore here, ka hoatu e nga kaiwhakamahi ki nga kaiwhakawhanake taupānga te mana ki te whakamahi i o raatau raraunga ki nga huarahi e pai ana ki a raatau.

Ahakoa he ahua whakamataku te urunga raraunga kore here ki etahi, he maha nga painga ka taea. Hei tauira, ka taea e nga taupānga me nga raraunga kore here te tuku i nga wheako tino whakawhaiaro kua whakaritea ki nga manakohanga takitahi. Ka taea e tenei te whakauru i nga panui kua whakaritea, nga taunakitanga, me nga whakaaro i runga i te whanonga me nga hiahia a te kaiwhakamahi. I tua atu, ko te urunga raraunga kore here ka taea e nga kaihanga taupānga te whakapai ake i a raatau ratonga ma te tarai i nga raraunga kaiwhakamahi me te tautuhi i nga ia me nga tauira.

FAQ:

P: He haumaru te urunga raraunga kore here?

A: Ka taea e te urunga raraunga kore herea te whakararu i te noho a te kaiwhakamahi me te haumarutanga. He mea nui kia ata whakaarohia te ingoa o te taupānga me te kaupapa e whakamahia ai nga raraunga i mua i te tuku urunga kore here.

Q: Ka taea e au te whakakore i te urunga raraunga kore here?

A: Ae, ko te nuinga o nga taupānga ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarereke i o raatau tautuhinga uru raraunga. Ko te tikanga ka kitea e koe enei whiringa i roto i nga tautuhinga o te taupānga, i te tahua tūmataiti ranei.

Q: Me pehea taku tiaki i aku raraunga i te wa e whakamahi ana i nga taupānga?

A: Hei whakamarumaru i o raraunga, he mea tika kia arotakehia te kaupapa here tūmataitinga o te taupānga, tuku whakaaetanga e tika ana, whakahou i o taupānga i ia wa, me te whakamahi i nga kupuhipa kaha, ahurei.

Hei whakamutunga, ko nga raraunga kore here mo nga taupānga e pa ana ki te whakaaetanga i tukuna e nga kaiwhakamahi ki te tuku taupānga ki te uru me te whakamahi i o raatau korero whaiaro me te kore he here. Ahakoa ka taea e tenei te whakarei ake i nga wheako kaiwhakamahi me te mahi taupānga, he mea nui kia tupato nga kaiwhakamahi me te mohio ki nga raru ka pa ki te urunga raraunga kore here. Ma te noho whakamohio me te whai i nga whakatupatotanga e tika ana, ka taea e nga kaiwhakamahi te painga ki nga painga o nga tono whakawhaiaro i te wa e tiaki ana i o raatau muna me te haumaru.