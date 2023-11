He aha te tikanga o nga taupānga kore here?

He aha te tikanga o nga tono kore here?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo te whakawhitiwhiti korero, whakangahau, tae atu ki te hua. Hei whakarei ake i o maatau wheako waea atamai, he maha nga wa ka tango matou i nga momo tono, tono ranei, mai i nga toa taupānga. Ahakoa ko te nuinga o nga taupānga kei raro i etahi here me nga aratohu, he waahanga o nga taupānga e mohiotia ana ko "taupānga kore here" e tuku ana ki nga kaiwhakamahi he taumata rereke me te ngawari.

He aha nga taupānga kore here?

Ko nga tono kore here, pera i ta te ingoa e kii ana, he tono kaore i herea e nga here o mua ka tukuna e nga toa taupānga me nga punaha whakahaere. Ka whakawhiwhia e enei taupānga ki nga kaiwhakamahi te mana ake ki o raatau taputapu me te tuku i a raatau ki te whakarite i o raatau wheako ki tua atu i nga mea e whakaaetia ana. Ka taea e nga taupānga kore here te tuku i nga ahuatanga penei i nga tweaks punaha matatau, te whakapai ake i nga tautuhinga tūmataiti, me te kaha ki te whakauru i nga taupānga mai i nga puna tuatoru.

He aha te tangata ka whakamahi i nga taupānga kore here?

Ko nga taupānga kore here e tono ana ki nga tangata e hiahia ana kia nui ake te mana whakahaere mo o raatau taputapu me te hiahia ki te tirotiro i te kaha katoa o o raatau waea atamai. Ka taea e enei taupānga te uru ki nga tautuhinga matatau me nga whiringa whakaritenga kaore i te waatea i roto i nga taupānga paerewa. I tua atu, ka taea e nga taupānga kore here te tuku i nga ahuatanga ahurei e whakatutuki ana i nga hiahia o nga kaiwhakamahi, penei i nga taputapu whakatika whakaahua matatau, i nga papaaho karere rereke ranei.

He haumaru te whakamahi i nga taupānga kore here?

Ahakoa ka taea e nga taupānga kore here te tuku i nga huarahi whakahihiri, he mea nui kia tupato i te wa e whakamahi ana. I te mea kaore enei taupānga i raro i te taumata o te tirotiro ki era i kitea i roto i nga toa taupānga whaimana, he nui ake te tupono ki te pa atu ki nga rorohiko kino, ki nga whakaraeraetanga haumarutanga ranei. He mea nui ki te tango noa i nga taupānga kore here mai i nga puna whirinaki me te pupuri i nga punaha haumarutanga o to taputapu ki nga wa katoa.

Ka taea te whakamahi i nga taupānga kore here ki nga taputapu katoa?

Ko te waatea o nga taupānga kore here ka rereke pea i runga i te punaha whakahaere o to taputapu. Ko etahi o nga punaha whakahaere, penei i te Android, he nui ake te tuwhera me te tuku i nga kaiwhakamahi ki te whakauru i nga taupānga mai i nga puna tuatoru. Heoi ano, ko etahi atu punaha whakahaere, penei i a iOS, he tino aukati, he uaua ake te whakamahi i nga taupānga kore here.

Hei mutunga, ko nga taupānga kore here e tuku ana ki nga kaiwhakamahi te taumata whakahaere me te whakaritenga mo o raatau waea atamai. Ahakoa ka taea e ratou te whakarato i nga ahuatanga whakahihiri me nga whiringa, he mea nui ki te whakamahi tika me te whakarite i te haumarutanga o to taputapu. Kia tupato i nga wa katoa i te wa e tango ana i nga taupānga mai i nga maapuna tuatoru me te noho mohio mo nga raru pea e pa ana ki nga taupānga kore here.