He aha te ahua o te timatanga o COVID?

I te mutunga o te tau 2019, ka puta he coronavirus hou ki te taone nui o Wuhan, Haina, na te mate urutaa o te ao kua pa ki te oranga o nga piriona taangata. I te tere o te horapa o te huaketo puta noa i nga rohe, ka waiho he huarahi o te mataku, te koretake, me te whakama. Engari he aha te ahua i enei ra o mua i te tiimata o te ao ki te raru mo te pono o COVID-19?

Ko nga ra tuatahi o COVID-19:

I nga wahanga tuatahi o te mate urutaru, he kore whakapono me te kore mohio mo te taumahatanga o te ahuatanga. Ko te nuinga o nga tangata kaore i te mohio ki nga hua ka puta me te nui o te paanga o te huaketo. He rite tonu te ahua o te oranga, me nga huihuinga hapori, nga haerenga, me nga mahi o ia ra ka haere tonu me te kore e tino awangawanga.

Te rangirua me te rangirua:

I te purongo o tetahi mate ngaro i puta mai i a Wuhan, ka tupu te rangirua me te koretake. I uaua nga tangata ki te mohio ki te kaha o te ahuatanga, a he iti noa nga korero mo te huaketo, he maha nga taupatupatu. Ko te kore o te arataki marama mai i nga mana whakahaere i taapiri atu ki te rangirua, ka waiho nga tangata takitahi ki te kore e mohio me pehea te tiaki i a raatau me o raatau hoa aroha.

Te piki ake o te awangawanga:

I te tiimata ka horapa atu te huaketo ki tua atu o nga rohe o Haina, ka piki te awangawanga. I timata nga tangata ki te patapatai i o raatau ake whakaraeraetanga me te paanga pea ki o raatau hapori. Ko te mataku ki nga mea e kore e mohiotia me te piki tere o nga keehi ka pa te ngakau pouri me te akiaki i nga tangata ki te mahi tupato penei i te whakakakahu kanohi kanohi, te whakangungu i nga haerenga hapori, me te whakanui ake i nga mahi akuaku.

FAQ:

P: He aha te COVID-19?

A: Ko te COVID-19 he mate manawa na te coronavirus hou SARS-CoV-2. Ka puta mai i nga tohu ngawari ki te mate kino, ka mate pea, ina koa mo nga pakeke pakeke me te hunga e mate ana i te hauora.

P: Nonahea te COVID-19 i timata?

A: Ko nga keehi tuatahi o COVID-19 i panuitia i Wuhan, Haina, i te Hakihea 2019.

P: Me pehea te horapa o te COVID-19?

A: Ko te COVID-19 te tuatahi ka horapa ma roto i nga pata rewharewha ka maremare, ka tihe, ka korero, ka manawa ranei te tangata pangia. Ka taea hoki te horapa ma te pa ki nga papa kua poke ka pa ki te kanohi.

P: He aha nga tohu o COVID-19?

A: Ko nga tohu noa ko te kirikaa, te maremare, te poto o te manawa, te ngenge, te mamae o te tinana, te korokoro, me te ngaro o te reka me te hongi. Heoi ano, karekau pea etahi o nga tangata ka pa ki nga tohu ngawari.

Hei whakamutunga, ko te timatanga o COVID-19 i tohuhia e te rangirua, te koretake, me te piki haere o te awangawanga. I te wa e raru ana te ao ki te mooni o te huaketo hou, ka waiho nga tangata ki te ngana ki te mohio ki te ahuatanga me te iti o nga korero. Ko nga ra tuatahi o te mate urutaru i whakatakoto i te turanga mo nga huringa nui ka whai ake nei, e hanga ana i te ahua o to tatou noho me te taunekeneke tetahi ki tetahi i mua i tenei raru o te ao.